Así fue el homenaje a Marcelo Tinelli con Argimón y Antía en Punta del Este: mirá el video

El presentador argentino Marcelo Tinelli fue homenajeado este sábado en Punta del Este; ciudad que visita desde hace "casi 35 años". La intendencia de Maldonado decidió reconocerlo por ser un "vecino asiduo al balneario y por ende por su construcción a la difusión del destino".

"Siempre he encontrado un amor impresionante desde toda la gente acá, desde que uno llegaba del aeropuerto del Jagüel en un momento hasta ahora el nuevo aeropuerto, o viniendo en el Buquebus —sostuvo Tinelli— siempre había esas caras que yo digo que transmiten paz”.

Intendencia de Maldonado Marcelo Tinelli con su premio

A la cena, en el hotel Enjoy, que conmemoró los 115 años de Punta del Este, también concurrió la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, el intendente Enrique Antía y el alcalde Javier Carballal. Justamente, una vez en el escenario, Tinelli agradeció la presencia de los jerarcas: "Después de casi 35 años de venir a Punta del Este, recibir un premio de estas características en manos de la señora vicepresidenta, del alcalde de Punta del Este, del Intendente de Maldonado me llena de muchísima emoción”.

Intendencia de Maldonado

Marcelo Tinelli con Enrique Antía, Beatriz Argimón y Javier Carballal

El presentador recorrió su historia con una ciudad a la que calificó de las "más lindas del mundo" y recordó cuando empezó a visitarla con su familia. "Haber alquilado nuestras primeras cabañas en las Cabañas del Tío Tom allá por el 1986,1987, cuando empezamos a venir acá", dijo.

“Anoche estaba pensando, a la tardecita, mientras miraba el mar cuántas cosas que uno ha vivido acá; o por lo menos cuántas cosas que nos ha tocado a nosotros como familia vivir acá", contó Tinelli.

Intendencia de Maldonado

El presentador en el escenario durante su discurso

"No nos imaginamos no venir a Punta del Este, no nos imaginamos no estar en la playa, no nos imaginamos no caminar por José Ignacio, ir a tomar algo a Solanas, ver los atardeceres”.

En este sentido, recordó al fallecido pintor Carlos Páez Vilaró. "Esas charlas, esos vinos a la tarde", mencionó. "Los cuadros de él que todavía uno tiene en su casa, que le producen a uno una enorme emoción de tenerlos ahí", confesó.

“Este es un lugar que dice somos tu destino —hizo referencia Tinelli al slogan del balneario— por lo menos el mío hace muchos años que lo es”.

Asimismo, Tinelli manifestó su "enorme cariño" hacia el país en general por "el trato maravilloso", por "el respeto" y por haberle "permitido entrar a la casa de millones de uruguayos a través de la televisión".