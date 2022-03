Así llegan los rivales de Peñarol en la Libertadores: con Moreno Martins, Olveira en Olimpia y el campeón argentino

Peñarol, el vigente campeón uruguayo, tendrá como rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 a Cerro Porteño de Paraguay, Colón de Santa Fe de Argentina y Olimpia de Paraguay, según el sorteo de la Conmebol realizado este viernes.

Los aurinegros fueron cabezas de serie en el Grupo G y las bolillas determinaron sus rivales, entre los que tendrá a dos históricos del fútbol paraguayo y al vigente campeón del fútbol argentino.

En lo que respecta a traslados, tendrán tres salidas relativamente cortas. Además, no tendrán rivales que jueguen en las alturas.

El primer rival que salió en el sorteo fue Cerro Porteño, que estuvo en el segundo bolillero, y que fue el campeón del Clausura 2021 guaraní.

El equipo es dirigido por Francisco "Chiqui" Arce y tiene al uruguayo Rodrigo “Popi” Muñoz como uno de sus arqueros.

EFE

Marcelo Moreno Martins

Además, para la actual temporada se reforzó con el goleador boliviano Marcelo Moreno Martins. "Cuando me propusieron no pensé dos veces. Me encantaría ganar la Copa Libertadores con Cerro Porteño", dijo el popular delantero de la selección boliviana, goleador del premundial regional a Catar 2022, en su presentación.

El segundo rival que conoció Peñarol fue Colón de Santa Fe, el vigente campeón argentino, que ya no tiene a Eduardo Domínguez como DT, quien pasó a Independiente de Avellaneda, y en su lugar llegó el histórico Julio César Falcioni.

Colón campeón en Argentina

En el “sabalero” juegan los uruguayos Leonardo Burián, Jonathan Sandoval, ex Peñarol, y Andrew Teuten, el ex City Torque que llegó al club en el actual período de pases.

Además, sigue "la Pulga” Luis Rodríguez, ídolo del club.

El tercer rival aurinegro será Olimpia de Paraguay, cuyás recientes actuaciones han estado a la vista ya que jugó la fase previa de la Libertadores y llegó a la fase de grupos tras ganarle la definición a Fluminense por penales.

En ese partido el arquero uruguayo Gastón Olveira, ex River Plate, fue figura porque atajó dos penales en la tanda definitoria (4-1) y clasificó al equipo a la serie de grupos.

AFP

Olveira en Olimpia

Olimpia, tres veces campeón de la Libertadores, derrotó al "Flu" en forma dramática en tiempo normal 2-0, el último tanto anotado a los 89 minutos de juego. En el partido de ida, los cariocas se alzaron con la victoria 3-1, resultado que los obligó a resolver el pleito desde el punto de sentencia.

El equipo es dirigido por Julio Cáceres y tiene en sus filas al ex Peñarol Alejandro Silva y al ex Nacional Sergio Otálvaro, lateral colombiano.

La fase de grupos comenzará en la semana del 5 de abril, mientras que los octavos arrancan el 28 de junio, los cuartos el 2 de agosto, las semifinales el 30 de ese mes y la final única del torneo se disputará el 29 de octubre en el estadio Monumental de Guayaquil.

El principal certamen de clubes del continente destina un total de US$ 244.360.000 en premios, una cifra récord en toda la historia del certamen sudamericano.

Por disputar la fase de grupos, cada equipo recibirá US$ 3.000.000.

Los premios de la Libertadores 2022 y la diferencia con 2021: