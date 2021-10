Así se ve el nuevo Willy Wonka que llegará al cine en 2023

Willy Wonka, el estrafalario chocolatero de Charlie y la fábrica de chocolate ya tuvo dos versiones cinematográficas. En 2023, llegará por tercera vez al cine, pero esta vez como protagonista de su propia historia, y esa nueva versión ya tiene su primera imagen oficial.

Este domingo, el actor canadiense Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre, la inminente Dune), que interpretará a esta nueva encarnación del personaje, publicó en su cuenta de Instagram una imagen del rodaje de Wonka, que se estrenará en marzo de 2023 y contará los orígenes del magnate chocolatero creado por Roald Dahl.

El actor acompañó la imagen con la frase The suspense is terrible, I hope it will last (el suspenso es terrible, espero que dure), tomada de la versión cinematográfica de 1971 de Charlie y la fábrica de chocolate, en la que Willy Wonka fue encarnado por Gene Wilder. La otra versión es de 2005, interpretada por Johnny Depp, en un filme que estuvo dirigido por Tim Burton.

Chalamet encarna a una versión más joven de Wonka, en una película que también tiene en su elenco a la exprotagonista de The Crown, Olivia Colman, y al mismísimo Mr. Bean, Rowan Atkinson, además de al humorista estadounidense Keegan Michael Key, y a la actriz británica Sally Hawkins.

La película no es el único proyecto vinculado a la obra de Dahl que actualmente está en producción: Netflix prepara dos series animadas basadas en el libro, una sobre los esbirros de Wonka, los Oompa Loompas, y otra que adaptará la novela y su secuela, Charlie y el gran ascensor de cristal, que tendrán como responsable al cineasta Taika Waititi (Jojo Rabbit).