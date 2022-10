ASSE: la apartaron del cargo por entrar al correo de Cipriani pero ahora vuelve mientras sigue la investigación

El gerente general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Eduardo Henderson, dispuso que una funcionaria que está siendo investigada por entrar al correo electrónico del presidente del organismo Leonardo Cipriani sin autorización retorne a trabajar en la sede central de la institución tras haber sido enviada al Hospital Español.

La resolución del jerarca, a la que accedió El Observador, señala que es “necesario” reforzar el equipo de la dirección administrativa por lo que se propone que vuelva a cumplir funciones en el edificio central de ASSE. La trabajadora había sido apartada de su cargo a fines de agosto por una investigación que sigue en curso.

El documento establece que la dirección de Recursos Humanos dio el “visto bueno financiero” para adecuar el salario de acuerdo con la nueva función y la carga horaria asignada.

La decisión, fechada este jueves, provocó molestia en el sindicato de trabajadores de ASSE.

Si bien dejó de ser secretaria del directorio en setiembre de 2020 y pasó a desempeñarse en el área de Salud Bucal del organismo, la mujer siguió ingresando al mail de la presidencia de ASSE durante 2021 y 2022.

La investigación administrativa aún está en curso y comenzó en setiembre.

El expediente, que está en manos de la asesoría letrada del directorio, contiene una pericia que fue elaborada por la Dirección de Informática que señala que se comprobaron “los hechos relacionados a irregularidades con relación al acceso por parte de personas no autorizadas a la casilla de correo electrónico de la Presidencia de ASSE”.

Más allá de esta pericia, uno de los puntos que deberá despejar la investigación refiere a si la funcionaria leyó o no los correos electrónicos y qué hizo con ellos. Fuentes de ASSE transmitieron que desde el correo, la mujer enviaba información reservada a su pareja, un trabajador del organismo que ha manifestado interés por postularse como candidato al directorio en representación de los usuarios.

En caso que el directorio entienda hay elementos objetivos que demuestren que esto ocurrió deberá instruir un sumario, algo que fue sugerido por la dirección de Jurídica.

Según las fuentes, la trabajadora reconoció ante Cipriani haber ingresado sin autorización al correo electrónico y pidió perdón, agregaron otros informantes.

La situación ha generado tensión en la interna del organismo.

A fines de setiembre, el presidente del sindicato de trabajadores del edificio de ASSE, José Verdún, denunció ante la policía que la pareja de la funcionaria en cuestión lo golpeó en la cancha del club Urreta.

Ante la policía, Verdún narró que el hombre es su compañero de trabajo y llegó con actitud "prepotente" a pedirle que saliera "afuera del club", a lo que accedió debido a su "insistencia".

"Comienza a amenazarme que me iría a buscar de nuevo, que iría a mi trabajo y a mi casa, y que me arruinaría la vida ya que no lo habría defendido ante el sindicato como presidente del mismo con respecto a problemas que él tuvo", declaró ante los policías.

A su vez, Verdún dijo que el funcionario lo acusó de no haber defendido a "su pareja". "Es de público conocimiento que habría ingresado para pasarle la información a él", agregó.

La funcionaria fue confirmada como secretaria de la presidencia del directorio en marzo de 2018 cuando Marcos Carámbula asumió en lugar de Susana Muñiz y luego pasó a ser asistente de la presidencia, cargo en el que se mantuvo cuando Luis Lacalle Pou ganó las elecciones y Cipriani fue designado como nuevo presidente de ASSE. Luego fue derivada a la dirección de Salud Bucal, recientemente creada.

A fines de agosto, en el momento en que ASSE dispuso la investigación, el directorio resolvió apartarla de ese cargo, lo que incluía una rebaja de sueldo ya que dejaba de tener un cargo de confianza.