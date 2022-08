ASSE dice que la "realidad social" le impide cumplir plazos de la ley de Salud Mental para cerrar colonias psiquiátricas

Hace cinco años el Parlamento votó el extenso articulado de la ley de Salud Mental, pero buena parte de sus disposiciones sigue sin aplicarse.

Uno de sus artículos, el 38, prohibió desde ese entonces la creación de nuevos establecimientos asilares y nuevas internaciones en ese tipo de instituciones. También encomendaba a las autoridades correspondientes la disposición de medidas para el "cierre definitivo" de los lugares de esa clase que aún existieran y la transformación de sus estructuras.

Esta última disposición refería directamente al Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Social (Ceremos), que sigue siendo más conocido por su antigua denominación: las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi.

El texto de la normativa vigente marca un plazo concreto para el final de esas colonias: el año 2025.

Pero faltando dos años y medio para esa fecha, y más allá de que lo establezca el texto legal, las autoridades del gobierno saben hoy que no podrán cumplirlo.

"Más allá de que existe una ley que, obviamente, tenemos que cumplir, debemos tener siempre presente la realidad nacional y social", dijo en el Parlamento el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani. La información fue transmitida este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.

Las colonias mantienen actualmente 530 pacientes, frente a los 610 que había al iniciarse esta gestión, en marzo de 2020. La diferencia, según explicaron las autoridades, se explica por las altas que se han venido dando en estos meses. En las colonias, por su parte, trabajan hoy 1.010 funcionarios.

"Sabemos que el número de pacientes va a seguir bajando, y se los irá ubicando en hogares sustitutos o en casas de medio de camino", apuntó Cipriani. Es que, desde que rige el actual marco legal, no hubo ningún ingreso en esas dependencias. Sin embargo, admitió que el organismo no llegará al fin del mandato con el objetivo que marca la normativa. "Sabemos que en 2025, como establece la ley, no vamos a poder tener a todos esos pacientes dados de alta".

Cipriani informó a los legisladores que se trabaja en un proyecto que, probablemente, deberá ser completado por la próxima administración. Las colonias están ubicadas en un predio de 300 hectáreas que son propiedad de ASSE. Según señaló el presidente del organismo, se trabaja para poner a la venta esos terrenos, pero se conservarán las colonias. "Pensamos quedarnos con el sector en el que están los pabellones", dijo. Lo que se conservará será un total de 70 hectáreas. El producto de la venta, anunció Cipriani, será reinvertido, y uno de los probables destinos que se maneja es el tratamiento de adicciones.

El Hospital Vilarderbó también será objeto de cambios, dado que la ley de Salud Mental no permite el tipo de internación que se practica en esa vieja dependencia. Allí hay hoy 290 camas y el promedio de internación es de 140 pacientes con patología aguda y otros 100 judicializados. También en este caso, admitió Cipriani, "es una realidad que en este período no vamos a poder transformar". La razón es simple: "No nos va a dar el tiempo", dijo el jerarca.

Lo que sí se sabe es que ASSE necesitará otra estructura para aplicar la ley. Según el presidente del organismo la idea es contar con dos lugares de internación. Uno de ellos era el Hospital Pasteur. Allí se acondicionará una sección con 75 camas. El otro, que también seguramente quede en manos del próximo directorio, será un sector del Hospital Saint Bois, con otras 75 camas. El resto de esa unidad, adelantó Cipriani, será transformada en un hospital general. El objetivo que es que, luego de estas transformaciones, el Vilardebó quede exclusivamente para pacientes destinados desde el Poder Judicial.

"Sabemos que los tiempos están puestos por la ley, pero también tenemos que ser conscientes de la realidad social", insistió Cipriani.

El presidente de ASSE reinvidicó todas las medidas y disposiciones presupuestales aplicadas por el organismo para cumplir una normativa que para el presidente Luis Lacalle Pou constituye una "prioridad", dada la "vulnerabilidad de los pacientes y la falta de recursos humanos con las que nos encontramos", así como también las malas condiciones edilicias de los lugares de internación. Cipriani pidió "reconocer" que hasta la asunción de este gobierno la ley de salud mental "se encontraba en un plano extremadamente teórico y sin recursos asignados".

Lo anunciado por Cipriani constituye una nueva postergación del proyectado cierre de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi. La ley de Salud Mental, aprobada en 2017, preveía inicialmente que la clausura de este tipo de atención asilar debía terminarse en 2020. Ese plazo fue aprobado en su momento por el Senado pero al pasar a Diputados y en virtud de un acuerdo político, incluyó en cambio a 2025 como año de cierre. Tampoco esa se cumplirá.