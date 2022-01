Astori y Mujica: las figuras de peso del FA borradas por la pandemia, que quieren volver a la cancha

Fueron dos piezas claves de los 15 años de gobierno frenteamplista. Todas las grandes decisiones de la coalición de izquierda pasaron, de una forma u otra, por ambos. Pero desde hace casi dos años, días después de que el Frente Amplio dejara el poder y con la llegada de la pandemia, están recluidos en sus casas y apartados de la vida política del día a día. Y aunque siguen participando de forma remota o en encuentros con poca gente, esperan que mejore la situación epidemiológica para volver a la cancha.

El expresidente José Mujica y el exvicepresidente Danilo Astori no se han visto las caras en dos años, pero piensan y actúan casi a la par. A raíz de la pandemia, sus salidas menguaron, sus actividades presenciales se cortaron y su círculo quedó reducido a las personas más íntimas de sus familias.

"Personalmente no lo veo tanto por razones mías como de él, que también se ha cuidado mucho. La última cosa que conversamos fue bastante reciente (marzo de 2021). Fue cuando presenté un proyecto de gravamen a los depósitos de uruguayos en el exterior en el momento de mayor necesidad de la pandemia, donde había poco de donde sacar dinero y el país estaba con una situación fiscal que tenía que cuidar. Era fundamental buscar nuevas fuentes de recursos que no perjudicaran la actividad. ´Pepe´ me llamó inmediatamente para darme su apoyo y asegurar el del Movimiento de Participación Popular (MPP). Hablé con Lucía también en ese momento. Políticamente la última conversación que yo considero importante con Pepe fue esa", recordó el líder de Asamblea Uruguay en diálogo con El Observador.

A sus 86 y 82 años, Mujica y Astori apuestan a que los políticos uruguayos dejen a un lado las diferencias partidarias al tratar "temas de Estado" y que así se logre llegar a un acuerdo nacional, persistente a lo largo del tiempo e independiente de los cambios de gobierno. Alineados en su discurso, insisten en que los próximos gobiernos deberán invertir en desarrollo cultural, así como también en asuntos vinculados al cambio climático, porque visualizan un "cambio de época".

Como figuras de peso en el Frente Amplio, siguen siendo consultados con frecuencia por los dirigentes de la fuerza, quienes acuden a ellos para pedirles opinión antes de tratar un tema. En el caso de Mujica, los diálogos a veces se dan en su chacra, donde recibe a los invitados apartado en un banco a tres o cuatro metros de distancia, mientras que Astori prefiere hacerlo por Zoom o llamada telefónica porque desde que empezó la pandemia "no salió más".

"No salgo nada. Muy poco. Alguna cosa muy puntual. Invitaciones internacionales tengo en pila, pero no salgo ni a la esquina porque meterte en un avión hoy es como meterte en una ratonera. Evito el contacto porque tengo 86 años y cualquier viento en contra me lleva. Por más que esté vacunado, esto está muy feo", dijo Mujica a El Observador.

"Yo no estoy para estar metido muy en la chiquita. Siempre pensé que el mejor dirigente no es el que hace más, sino aquel que cultiva una actitud que cuando desaparece queda una barra que lo suplanta con ventaja. Yo estoy, apoyo a mis compañeros, pero mis compañeros deciden. Acertarán, se equivocarán, pero yo no me voy a imponer. Al contrario: doy mi opinión y chau. Soy un general que no manda", agregó.

En esa misma línea, Astori explicó su situación: "La mayoría de las veces que salí fue por prescripción médica. He tenido que salir a consultas médicas, he ido a ver a mi nieto. Ahora estoy en La Paloma, escribiendo. No vengo a hacer verano. Vine acá para cambiar de aires. Nada más. Pero estoy haciendo lo mismo que hago en casa, en Montevideo: me leo todo, escribo".

"Van a hacer dos años que no lo veo", acotó el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía.

A pesar de que sus rutinas cambiaron a partir de la pandemia, los roles de los dos referentes frenteamplistas siguen estando claros: Mujica continuará liderando el Movimiento de Participación Popular (MPP), pero no volverá al Senado -al que renunció en octubre de 2020-, y Astori, que participa virtualmente de las reuniones de Asamblea Uruguay y las convocatorias seregnistas, tiene la intención de seguir comandando a su sector desde la banca parlamentaria.

"Al Senado no quiero volver más. No tiene sentido. Pero militaría mucho más abiertamente (si no hubiera pandemia)", confesó el expresidente.

"Voy a seguir comandando el ejecutivo de Asamblea Uruguay, de la que soy presidente. Estoy colaborando con mucha fuerza y convicción en la convocatoria seregnista", dijo, por su parte, Astori.

Mujica manifestó que siente una "angustia existencial" cuando piensa en el desarrollo global y el futuro uruguayo. "Estoy preocupado por temas del porvenir. Tengo una angustia existencial porque me doy cuenta que lo que viene no es una época de muchos cambios, sino un cambio de época. O nos subimos al desarrollo -y para eso necesitaríamos un mínimo de acuerdo nacional- o no vamos a tener plata para meter (invertir) en la cabeza de los gurises y, por lo tanto, van a quedar soslayados por el mundo que se viene", dijo.

"Si el capital ha sido importante, cada día es más importante el conocimiento. La época que se viene no tiene piedad; hay que gastar una fortuna en la cabeza de los muchachos. Estamos discutiendo pavadas y precisaríamos un mínimo de acuerdo en cuatro o cinco cosas. La ventaja que nos sacó el mundo rico no es solo de capital, es de conocimiento", subrayó.

E insistió: "Corremos riesgo de quedar en el círculo de los irrelevantes. Lo digo como país. Esto no lo sacamos solo nosotros (por el Frente Amplio) adelante, es un problema de discusión nacional. Nos seguimos cobrando las chiquitas y no hay ni con quién hablar estas cosas".

El economista coincidió con su compañero y añadió que si bien mantiene diferencias con el gobierno nacional relacionadas a la Ley de Urgente Consideración (LUC), también es consciente de que el sistema político debe buscar acuerdos. "El Uruguay necesita imprescindiblemente una búsqueda de la posibilidad de hacer acuerdos y que todo el sistema político, sin borrar diferencias, esté dispuesto a encontrar asuntos de Estado en los que todos metamos para adelante. Por poner algunos ejemplos: el tema del desarrollo cultural, la apertura al mundo, el cambio climático. Uruguay necesita tener una orientación estratégica fundamental que es abrirse totalmente al mundo, no solo en lo económico, sino en lo político y lo social", indicó.

Durante este tiempo que pasó encerrado concluyó que los gobernantes deben comenzar a "mirar un poco más lejos" y dejar a un lado el "cortoplacismo". A su vez, sueña con volver a sus funciones en el Senado: "Estoy pensando ya en qué oportunidad podré reintegrarme".

Con un estilo de vida que no incluye el uso de WhatsApp y se limita a la quietud, los exgobernantes tienen sus actividades condicionadas debido a la pandemia hace casi dos años. Aunque muchas veces tuvieron profundas diferencias, hoy se asemejan en sus posiciones y se aferran a su sector al hacer sus aportes al Frente Amplio.

"Integramos un gobierno, hemos conversado mucho durante nuestras vidas, no es casualidad que tengamos tantas coincidencias", remató Astori.