Atacan en redes al cantante Agustín Britos

Saltó a la fama por la imponente imitación de Fito Páez, incluso es quien pone la voz para la serie ¨El amor después del amor¨, biopic sobre los comienzos, los fracasos y los éxitos del cantante y compositor rosarino Rodolfo ¨Fito¨ Páez, que fuera éxito en Netflix.



Agustín fue elegido para poner su voz en la serie, y fue destacado por el propio Páez como el mejor imitador que ha visto en toda su historia; ¨he visto cientos de imitadores pero lo que logra Agustín me llevó a mis comienzos como cantante, ese color de voz y esa forma de entonar es tan parecido que me cuesta diferenciar con mis propias grabaciones¨, había declarado tiempo atrás.



Por estos días Agustín subió un posteo de una participación realizada en el año 2018 en Canal 13, en el programa de imitadores que conducía Guido Kaczka donde participó una imitadora de Shakira y otro en el rol de Leonardo Favio. Quien encarnó a Favio fue un desconocido imitador llamado Javier Milei, que por ese entonces tenía alguna aparición en tv como economista, incluso llego a tener destacada participación en el programa de humor ¨Peligro sin Codificar¨



Nadie podía pensar en el 2018, que ese imitador amateur, podría convertirse en el presidente de los Argentinos. Lo cierto que Agustín quiso recordar su paso por el programa subiendo una parte de ese programa donde se destacó frente a una imitadora de la cantante colombiana y al deslucido imitador de Leonardo Favio.



En seguida, los haters comenzaron a tomar posición política sobre este posteo, incluso llegando a insultar al propio Agustín, de forma cobarde, como hacen los que se esconden detrás de un seudónimo. Agustín al verse en medio de una polémica con elevado tinte político partidario, decidió bajar el video y emitir un comunicado: ¨Debido a los comentarios que he recibido en privado y comentarios no muy gratos, referidos al video en el que me encuentro acompañado del actual presidente argentino; Javier Milei, me gustaría comentarles que no hubo intención de generar polémica ni mostrar una bandera política partidaria.



Este video fue grabado hace unos años en el cual fui invitado a participar y me parecía anecdótico compartírselos. En esta ocasión prefiero omitir expresar mis ideologías políticas, sobre todo por ser Argentina, un país en el cual no resido. Soy Uruguayo. Más allá de eso, le deseo lo mejor a Argentina, un país que amo y les agradezco por recibirme siempre con tanto cariño¨.