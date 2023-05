"Ataques de pánico, amenazas de muerte...": Maratea y las críticas por su colecta para Independiente

La colecta que organizó el influencer Santiago Maratea para juntar US$ 20 millones y pagar deudas de Independiente, sigue adelante, pero la críticas que recibe Maratea son cada vez más intensas.

A través de su cuenta de Instagram reapareció para realizar un descargo por los cuestionamientos que recibe.

"Lo primero que voy a decir a toda la gente que me está tirando mierda y desvalorizando mi trabajo es que el 95, 99% de ustedes si estuviera en mi lugar ya estaría subiendo historias, llorando, diciendo 'cuánta violencia, 2023 y seguimos siendo tan violentos. Estoy con ataques de pánico, piensen en mi familia que me quiere y están preocupados, me amenazaron de muerte'. ¿Viste el que siempre llora? A mí me chupa la pija (sic), no estoy con ataques de ansiedad, tampoco ataques de pánico, ni lo voy a estar. No me da miedo que me amenacen de muerte porque cinco forros me manden la foto de la puerta de mi casa que sacaron de Google Maps. Yo quiero arrancar este mensajito diciéndoles a todos que, si tienen tiempo y se pueden organizar, vengan a mi casa y me chupen bien la poronga", afirmó el influencer en su cuenta de Instagram.

Colecta por Independiente: Santi Maratea habló por las críticas recibidas: "Que me chupen la pij..." Desató polémica el porcentaje que se llevaría el influencer por la colecta para salvar al club del fútbol.



Después volvió a referirse al 5 por ciento de todo lo recaudado que embolsará por ser fiduciario en la colecta de Independiente: "Si me siguen jodiendo con eso voy a agarrar toda la plata que cobre y me la voy a gastar en sobres de jugo Tang (sic) y los voy a tirar a todos en mi pileta solamente para que se enojen". Y añadió: "Me quieren correr por el lado moral: 'vos no deberías cobrar esa plata'. También están buscando decir que yo estoy mintiendo porque dije que era una obligación cobrar esa plata... Sí, guacho, es una obligación: el fiduciario cobra, está estipulado así. Yo con esa guita puedo meterla de vuelta en la colecta, obvio; puedo decirle a la gente 'che, yo te lo hago gratis', obvio; pero no es que yo digo 'che, hago esto, pero pagame'; es, me pagan y yo con esa plata hago lo que quiera, por ejemplo ponerla en la colecta".

"Si juntamos 20 millones de dólares y me dan a mi el cinco por ciento, yo creo que lo metería todo en mi fundación, me conozco. Prefiero invertirlo en mi fundación que es mi gran proyecto de mi vida; en vez de acá donde ya invertimos 20 millones acá. Trabajé, me pagaron y lo invierto en mi proyecto, ¿qué tiene de malo?". Y por último le respondió a una usuaria con ironía: "Me escribe una que me dice que si cobro el cinco por ciento no es un sueldo. Y sí, es un sueldo, si cobrás un dinero por un trabajo es un sueldo".