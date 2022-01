Atlético de Madrid tuvo un recibimiento violento antes de jugar contra Real Sociedad

Atlético de Madrid no pasa por un buen momento deportivo y a todo esto se sumó el violento recibimiento que tuvo el plantel el jueves cuando llegó al estadio de Anoeta para jugar por la Copa del Rey frente a Real Sociedad.

Recibieron pedradas, huevos, insultos por parte de los aficionados del club local. En las imágenes que circulan en redes se observó a Diego Simeone en el frente del ómnibus, visiblemente enojado por las escasas medidas de seguridad, y encarándose con varios seguidores de la Real.

Esto ha ocurrido en Anoeta.

Es inaceptable.

Inaceptable. Y preocupante. pic.twitter.com/gQEu8FCQq1 — Oier Fano Dadebat (@oierfano) January 19, 2022

Luego del partido en el que su equipo perdió (Luis Suárez ingresó en el segundo tiempo y Josema Giménez no estuvo a la orden) el técnico expresó sobre los incidentes: "Estábamos en un camino rodeado de aficionados de la Real Sociedad, que entiendo que siempre están ahí, pero mucho más protegidos por la gente que tiene que ocuparse de eso y, de repente, no había protección, eso lo vieron ustedes. No digo nada anormal. Pero esto no influye nada en el partido. Le dije a Imanol (Alguacil, técnico de Real Sociedad) que no tiene absolutamente nada que ver, pero que le mande saludos a la gente que tuvo que preparar y no preparó lo que debía".