Aumento de salinidad en el agua: qué implica y qué impacto tendrá en el gusto

Ante la falta de lluvias que continuará, según las estimaciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), durante mayo, OSE decidió que aumentará la salinidad del agua corriente, con el fin de que el embalse de Paso Severino, que es una fuente de agua dulce ubicada en el Santa Lucía chico, no se agote y permita seguir distribuyendo agua potable de las canillas de Montevideo y el área metropolitana.

Pero, ¿por qué aumentar la salinidad previene el riesgo de quedarse sin agua potable? ¿Ese aumento tiene algún efecto perjudicial para la salud?

Según explicó el presidente de OSE, Raúl Montero, Montevideo y el área metropolitana están atravesando una dura situación con el suministro de agua potable. Esas zonas se abastecen de tres lugares.

De Paso Severino que es un embalse que hay en el río Santa Lucía chico, de lo que trae el río Santa Lucía grande que se junta con lo del Santa Lucía Chico, en la desembocadura, y de lo que se trasvasa desde aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes, que es una parte del Santa Lucía que está entre Aguas Corrientes y la desembocadura del Río de la Plata.

"Hace tanto que no corre el río Santa Lucia que ese tramo se ha ido salinizando", explicó Montero en una entrevista con Doble Click de Del Sol FM. "Hasta ahora hemos hecho una proporción de una mezcla de esas tres cosas de manera de siempre tener cloruros menores a 250 miligramos por litro".

Ahora, para que no se agote Paso Severino se aumentará lo que se saque de aguas abajo de aguas corrientes y eso es lo que lleva al aumento de la salinidad. "Nos fuimos del límite porque la única forma de sacar menos agua de Paso Severino es sacar más agua de ese otro lado". El límite actual es 200 mg/L de Sodio y 250 mg/L el cloruro. Ahora pasará a 280 mg/L el sodio y a 450 mg/L el cloruro.

"Nosotros redoblamos la apuesta, si seguimos respetando esos 250 y 200 tenemos agua solamente para 26 o 27 días y es el ritmo al que veníamos. Nos fijamos como meta aguantar mayo y así como veníamos no aguantábamos mayo", aseveró.

¿El aumento de la salinidad puede perjudicar a la salud?

A pesar de que los límites se duplicarán, Montero explicó que tanto el cloruro y el sodio no tienen parámetros determinantes. ¿Qué significa eso? Que pasarse de ciertos niveles no significa que el agua deje de ser potable tal como sucede con el plomo, el arsénico o el mercurio. "En el tema de los cloruros es más de tolerancia al sabor, con lo sensorial", señaló. Es decir, que el agua estará más salada para quiénes la consuman pero no tendrá efectos para la salud.

En ese sentido, se expresó el grado 5 de la Facultad de Ciencias, Daniel Panario. Consultado por El Observador, Panario explicó que el aumento es "bajo, en cantidades pequeñas" y que no va a correr riesgo la salud.

"El gusto sí se va a sentir, sobre todo para quienes la tomen, no tanto para los que cocinen", aseguró. Y señaló que los filtros de agua pueden ayudar a mitigar el gusto salado. El experto afirmó que, si bien no es normal en la actualidad estos niveles de salinidad, a mediados del siglo pasado era normal que en Rocha y en Punta del Este el agua que saliera por las canillas fuera salada. "Te ibas a lavar la cabeza y no podías porque se te cortaba el jabón", afirmó.

Un informe elaborado por la gerencia general de OSE asegura que el Ministerio de Salud Pública señaló que los centros de diálisis del Fondo Nacional de Recursos no tendrán inconveniente en utilizar el agua con mayor nivel de salinidad para los pacientes. Sin embargo, la cartera de Salud se abstuvo de pronunciarse sobre el hecho de que se librara "al consumo público el agua potable de esas características".

¿Cuándo puede correr riesgo la salud sin el suministro de agua potable? Montero explicó que si se termina definitivamente el agua de Paso Severino, habrá que pasar 100% a una agua con una salinidad incontrolable porque Montevideo no puede quedarse sin agua corriente. "Los montevideanos tienen que tener agua para llenar el agua cisterna", aseguró. "Si llegáramos a ese momento crítico, sí tendríamos un agua con una salinidad incontrolable porque no tendríamos agua dulce para mezclar. Tendríamos agua corriente pero no potable. El drama en Montevideo si no hubiera agua corriente seria enorme", finalizó.

Según técnicos de OSE, el aumento de la salinidad podrá percibirse a partir de los próximos días, sobre el fin de esta semana.