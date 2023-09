Autos de alta gama: cuál es la participación en las ventas totales del mercado automotor

Los autos de alta gama tienen ganado un espacio entre los comparados a nivel mundial. En Uruguay, si bien el porcentaje es inferior al global, el segmento comienza -poco a poco- a ganar espacio.

Los autos de lujo representaron durante el año pasado el 12,8% dentro de la participación total del mercado global, frente al 87,2% de las marcas masivas, según un relevamiento realizado por General Motors.

En Uruguay, ese porcentaje desciende al 2,5% del mercado total, aunque hay algún dato auspicioso para los vendedores de unidades 0 kilómetro y que acompañarían el mejor dinamismo que se observa en el rubro automotor en lo que va del año.

En el primer semestre de 2023 se observó un aumento de las ventas de automóviles con precios superiores a US$ 60 mil. Ese valor puede establecerse como el piso para el segmento de alta gama.

Entre enero y junio, el porcentaje de las ventas de esos vehículos llegó al 6,3% del mercado total frente al 5,1% del mismo período del año pasado. Ese aumento hace prever que la participación dentro del total aumentará en el año.

Según datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), en agosto de este año aumentó 19,5% la venta de unidades cero kilometro. En el segmento de vehículos deportivos utilitarios (SUV) el crecimiento fue de 31%. En ese tipo de vehículos pueden ubicarse los automóviles de alta gama.

Camilo dos Santos

Autos de alta gama

El 2022 el mercado automotor recobró el dinamismo de años anteriores y la venta alcanzó la mayor cifra desde 2017. La perspectiva para 2023 es que se repita ese comportamiento o sea algo superior al del año pasado. Ese dinamismo se trasladaría al segmento de alta gama también tomando en cuenta la mejora de las ventas en el primer semestre.

Participación en el mercado

Según el relevamiento aportado por General Motors –con base en la consultora AutoData- creció la participación dentro del total de las ventas de los vehículos con mayor precio.

En la línea más baja, en un rango de precios de hasta US$ 20 mil, pasó de una participación del 44,4% en el primer semestre de 2022 a 39% en el mismo período de este año.

Entre US$ 20 mil a US$ 30 mil las ventas representaron el 28,3% en 2022 y el 31,1% en 2023. Entre US$ 30 mil y US$ 40 mil pasó de 12,4% a 13,3%. En el rango de entre US$ 40 mil y US$ 50 se movió de 6,7% a 7% y entre US$ 50 mil y US$ 60 mil no tuvo variación. En el rango de precios de más de US$ 60 mil se movió del 5,1% al 6,3%.

Ventas por habitantes en Uruguay y el mundo

El reporte dedicó un capítulo a la tasa de venta total por habitantes durante 2022. A nivel global se comercializaron 78,5 millones de unidades lo que indicó que aproximadamente se vendió un automóvil nuevo cada 100 personas.

En Europa, el mercado tuvo una caída de 6,7% en la comparación interanual y se colocó una unidad nueva cada 53 personas. El mejor registro estuvo en Bélgica y Luxemburgo con uno cada 26, seguido por Noruega (uno cada 28) y Alemania (uno cada 29). En contraste, el peor registró se observó en Ucrania con uno cada 1.000 (por el efecto de la guerra con Rusia) y en Turquía con uno cada 109.

En Estados Unidos no se observó un escenario favorable con un descenso del mercado automotor de 7,9%. En el país norteamericano se vendió un automóvil cada 23 personas.

En China la baja fue de 9,2% con un cero kilómetro vendido cada 83 habitantes.

Chile tuvo el mejor registro del año en la región con uno cada 44 personas.

Uruguay estuvo cerca del registro europeo con una unidad nueva vendida cada 63 habitantes.