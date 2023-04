Baby Etchecopar cruzó a Nico Occhiato: "No dice nada coherente"

El conductor argentino Baby Etchecopar apuntó contra su colega y conductor de Luzu TV, Nicolás Ochiatto, en la entrevista realizada en Posdata, el ciclo conducido por Oscar González Oro para El Observador.

"Lo que no entiendo porque hay dos generaciones de pibes que yo los respeto, son muy talentosos, pero creen que nosotros somos unos pelotudos. ´Vos sos un pelotudo, yo estudio ciencias de la comunicación´, te dicen. ´A ver, ¿quién fue Yrigoyen?´ ´Ah, déjate de joder, no sé´. Hay un chico que es muy inteligente, que no lo puedo mirar porque no lo conozco, pero me hablan bárbaro de él, que es Ochia (Occhiato), no sé como se llama. Tiene un coso de Internet, unos canales", comenzó diciendo Etchecopar.

"El otro día con mi sobrina, me puse a escucharlo y digo ´pero no dice nada coherente´. Entonces, tienen otra cultura, tienen otra forma de vivir, por ahí ese hule que no te deja ver la madera entonces lo ven muy superficialmente", afirmó.

Mirá el video