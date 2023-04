Baby Etchecopar: su vida después de la viudez y por qué bloqueó a Alberto Fernández

El periodista y conductor de televisión argentina, Baby Etchecopar fue el entrevistado de esta semana de Posdata, el ciclo de entrevistas de El Observador conducido por Oscar González Oro. Durante la entrevista, el conductor repasó su vida, la muerte de la "Negra" Adriana Paz, su esposa y madre de sus hijos, cómo lo rescató su nueva pareja, Silvina Cupeiro. A su vez, repasó la actualidad de la Argentina y contó por qué tiene bloqueado al presidente, Alberto Fernández.

Este es un resumen de la entrevista:

¿En qué etapa de la vida estás?

Gracias a Dios en la última que es la de recoger lo que sembré, entonces Dios me cruzó a Silvina, mi mujer, que es lo más grande que hay y a veces pasan meses sin sexo, pero todos los días está el café con la risa.

Porque es divertida, tiene buen humor

Una onda brutal

Hay algo que nunca te dije, pero a mi me costó, como conocía a la Negra, a tu primera mujer, la mamá de tus hijos, me costó aceptarla a Silvina.

Lo que pasa es que después de la ida de ella me quedaban dos caminos. O la Glock o esperar a que alguien me ayudara.

¿Pensaste en serio en la Glock?

Sí, sí, todos los fines de semana. Es feo ser viudo. Es horrible. Con los chicos que no eran tan grandes tampoco. Tuve que ser papá y mamá a los reproches y además porque hasta el jueves venís bien pero llega el viernes y “che ¿qué vas a hacer?”, “me voy con mi mujer y otra pareja a tal lado, ¿queres venir?”. “No, olvidate”. Amigos míos me hacían una comida, ”che, hicimos un asado para vos”, “ya voy, ya voy.” Yo estaba de pijama en la cama y me llamaban de nuevo y me decían, “¿pero estás viniendo?”, “Estoy yendo, boludo” y me tomaba un Valium y me iba a la cama y muchas veces digo “bueno esto se acabó” porque yo a Adriana, la mamá de los chicos, la conocí muy chica y hicimos toda la vida juntos.

En las buenas, en las malas

En las peores. Juntar las monedas así y decíamos, “no llegamos a un sachet de leche”. Cada vez que Nano, uno de mis hijos, sufría de los bronquios y la recetaban un antibiótico temblábamos porque no llegábamos a comprarlo. Y después vino con ella el asalto que fue una época terrible en mi vida.

¿Supones que el asalto la hizo hacer un cáncer?

Vos tenés oncocélulas, que en un momento estallan. Estallan y… yo me acuerdo que cuando fue el tiroteo, yo maté al que la tenía a ella agarrada. Hubo un antes y un después. Una era esa mujer y otra la que estaba en el hospital una viejita canosa temblando y empezó a secarse entonces y después no te olvides que tuve el cáncer de mi hijo Leandro o sea, que fueron ocho años de mierda, de mierda y te repito: Sí Sil no venía a rescatarme…

Cuando te enojas, es como que aparece un Baby que tiene un odio histórico sí, ancestral.

Es que nunca anduvo bien esto pero ahora es peor.

La pregunta era: ¿No tenés miedo de que te hagan algo en la calle, que te vuelvan a tirotear, te amenazaron?

No, nadie. El tema es que ahora estoy más enojado. La otra vez me llamó Cristóbal López, termino el programa y me dice “Baby, vení a tomar un café porque lo de la AFIP no es así como vos decís”, le digo: “mirá, Cristobal la plata que tienen ustedes se la robaron a mis hijos y yo no tomo café con los que le robaron a mis hijos. Listo.

¿Qué te dijo?

Nada nada, le corté. A Alberto Fernández…

Lo bloqueaste

Sí. A los diez días de empezar, empezó a hincharme las pelotas. ¿Te acordás que tenía él con Dylan la foto? “Baby es muy injusto lo que estás diciendo porque yo no digo lo que dijiste que dije. Parecía mi tía Piruca, entonces agarré y le digo “Alberto sos un buen tipo, te quiero mucho, pero estás rodeado de mierda, así que te voy a bloquear”, pum y lo bloqueé. A la mierda Alberto.