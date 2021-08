¿Bajan los combustibles a fin de mes? Qué muestra la foto que analizará el gobierno

El último ajuste de combustibles de agosto marcó buena parte de la agenda del debate político y también despertó fuertes críticas de distintas gremiales agropecuarias y del movimiento Un Solo Uruguay. Mientras tanto, la foto que mirará el Poder Ejecutivo con la evolución del crudo durante el último para definir las tarifas de setiembre ya está cerrada y deja abierta la puerta para que las tarifas se reduzcan entre 3% y 4%.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publica su informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de los combustibles del mes móvil cerrado al 15 de cada mes. Ese informe -que suele publicarse una semana después- es el insumo que el Poder Ejecutivo comenzó a tomar para revisar mensualmente las tarifas de Ancap. El informe de PPI de la Ursea contempla una metodología técnica que analiza los costos que hacen a la producción de combustibles refinados en Uruguay, incluida la mezcla con biocombustibles.

La determinación de los precios de paridad de importación corresponde al ejercicio teórico de calcular el precio en el mercado local de productos terminados de similar calidad a la de los producidos por Ancap, en la hipótesis de que los mismos puedan ser importados libremente.

Para tener una aproximación de cómo cerraron los números del último mes, El Observador analizó la evolución de las variables con mayor peso para el mercado de combustibles en Uruguay: la cotización del petróleo Brent y el dólar. Según cálculos de El Observador, la cotización del crudo Brent se redujo 3,5% en promedio entre el 16 de junio y el 13 de agosto. La cotización promedio del petróleo para ese período fue de US$ 72,3 frente a los US$ 74,9 del mes móvil anterior.

Además, la buena noticia para los intereses de los consumidores de combustibles es que el Brent durante la semana que cerró al 13 de agosto estuvo por debajo de los US$ 71.

Asimismo, como Ancap paga el petróleo en dólares pero factura en pesos, también conviene analizar qué pasó en el último mes con la cotización promedio del crudo Brent en la moneda uruguaya. De acuerdo a cálculos de El Observador, el barril de petróleo promedió $ 3.165, un valor que está 3,5% por debajo de los $ 3.281 del mes anterior. Durante el último mes móvil, el dólar interbancario cotizó en una media de $ 43,69, levemente por debajo a los $ 43,73 del mes previo.

Al igual que lo que ocurrió con el petróleo, la tendencia que mostró el dólar -sobre todo después de la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés- fue de una fuerte baja durante la última semana. El pasado viernes, el billete verde cerró a $ 43,33 y alcanzó su menor cotización desde marzo.

Si bien no hay una relación lineal entre la cotización entre la cotización del crudo Brent y los combustibles refinados, existe una correlación alta por la incidencia de esa variable. Por tanto, el escenario más probable hoy es que el Poder Ejecutivo apruebe una rebaja de las tarifas tras tres meses de subas consecutivas. El propio presidente de Ancap Alejandro Stipanicic consideró como “matemáticamente” y “altamente probable” una reducción de los precios en setiembre, consignó Búsqueda.

El mercado y el futuro

Los precios del petróleo terminaron la pasada semana a la baja por temores sobre la demanda de crudo ante el avance de la variante delta de coronavirus. El informe del jueves de la Agencia Internacional de Energía (AIE) reforzó la inquietud. Así el barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre cedió 1%, a US$ 70,59 en Londres. Y en Nueva York, el barril de WTI para setiembre perdió 0,94%, a US$ 68,44.

"Estamos bajo la influencia de las noticias sobre el covid-19. Por ahora, son negativas y es lo que afecta las previsiones de demanda" de crudo, resumió James Williams de WTRG Economics.

"Por el momento no sabemos realmente qué impacto tendrá esto en el transporte, si las personas volverán al trabajo en persona o no", destacó el analista, para quien si las noticias mejoran en materia sanitaria, el petróleo WTI subirá "por encima de los US$ 70".

"Los últimos datos de la AIE" publicados el jueves "no ayudaron a mejorar el sentimiento del mercado", destacaron Warren Patterson y Wenyu Yao, analistas de ING.

La AIE estima que el mercado podría volver a ser "excedentario" en crudo en 2022 si la Opep+ (la OPEP y sus aliados) continúa aumentando producción mediante la suspensión de recortes y si otros productores aumentan la extracción en respuesta a precios más altos del barril, según su informe mensual divulgado el jueves.

La AIE revisó a la baja sus previsiones de demanda mundial de petróleo para este año, por el avance de la pandemia en particular en Asia.

"El crecimiento de la demanda cambió de rumbo abruptamente en julio y la perspectiva para el resto de 2021 se registró a la baja debido a que se agravó la progresión de la pandemia", explicó.

"Se espera que las nuevas restricciones relacionadas con el covid-19 impuestas en varios países que son grandes consumidores de petróleo, particularmente en Asia, reduzcan la movilidad y el uso de petróleo" en el segundo semestre, predijo.

Algunas zonas de alto consumo se ven duramente afectadas por la propagación de la variante delta del virus, en particular en Asia. En un informe publicado el jueves, la OPEP mantuvo, en cambio, sus previsiones para la demanda en 2021 y 2022.

El barril Brent se estabilizaría en torno a los US$ 70 en lo que resta de 2021, luego de tres meses al alza, escribió en Twitter la consultora SEG Ingeniería, que citó la proyección de agosto de la Agencia Internacional de Energía con una cotización promedio de US$ 68,7 para 2021.

La AIE proyecta una baja del crudo por la ola del covid-19 en Asia.

En cambio, el Citigroup espera que el precio del crudo Brent se fortalezca de aquí a fin de año y se ubique en niveles cercanos a los US$ 80 por barril. No obstante, para 2022 y 2023 el banco espera que el crudo caiga a un promedio de US$ 60 y US$ 50, respectivamente, informó Búsqueda.

