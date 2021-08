Un Solo Uruguay al gobierno: "Los compromisos se cumplen, la palabra se honra"

Al borde de la ruta 1, próximo a su cruce con la ruta 3, en ese sitio de San José y sobre un camión en el que estaba la piedra que se ha vuelto símbolo del movimiento Un Solo Uruguay (USU), este miércoles al mediodía el productor de ovinos Julián Cabrera emitió el discurso que se expresó en el marco de la primera movilización del movimiento durante esta administración de gobierno, en reclamo del aumento en el precio de los combustibles.

Al inicio resaltó que quienes se han unido al movimiento lo han hecho para decir "basta" y pedir "un cambio de rumbo", porque la situación de los combustibles muestra “ineficiencia y falta de contemplación a los sectores que generan riqueza”.

"Ese cambio de rumbo necesita de transformaciones que quiten el peso de estructuras envejecidas sobre los hombros de quienes trabajan y generan divisas para el desarrollo del país. En un mundo que se transforma a un ritmo vertiginoso, el Estado no puede ser un lastre", dijo antes de dar paso a los primeros aplausos y los gritos de... "¡cierto!".

Cerca de 300 personas se unieron a la movilización en San José.

Los verdaderos Malla Oro

La competitividad de los sectores productivos no estuvo fuera del discurso, ni de la cartelería que se colocó al costado de la ruta entre pabellones nacionales, ni de las conversaciones entre los productores. Esa competitividad que se reclamó por parte de USU desde su creación entienden se ve afectada por los altos costos, entre ellos los del combustible, según mencionaron varios de ellos a El Observador.

Entienden que es una "competitividad que se le asegura al capital extranjero con condiciones asimétricas respecto a los responsables del 90% de los puestos de trabajo de este país, las micro, pequeñas y medianas empresas; los verdaderos Malla Oro", sostuvo Cabrera en la proclama.

Resaltó que USU se mueve y se maneja “con sentido común” y que durante la pandemia el movimiento, integrado por productores rurales de diversos rubros, comerciantes y transportistas “no hizo política con la pandemia” y no llamó a movilizarse en momentos en los que se pedía disminuir la movilidad.

La palabra se honra

“Este movimiento no presionó, ni condicionó a un gobierno recién llegado al poder, con un país estructuralmente comprometido, con niveles de pobreza, informalidad y fragilidad socioeconómica que la pandemia dejó en evidencia plena, pero que para este movimiento no fueron sorpresa”, añadió, e hizo hincapié en que “los compromisos se cumplen, la palabra se honra y la confianza que el sistema político le pide a la gente en campaña se valora y cobija en la gestión”, gritó.

En la movilización algo que se destacó fue la piedra de Un Solo Uruguay.

Sacar a Ancap de la zona de confort

Entre los presentes estuvo el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien conversó con los productores y dijo a El Observador: “Con los muchachos de Un Solo Uruguay hemos compartido varias batallas, esta es una nueva. Ahora nos toca estar de este lado del mostrador, pero somos conscientes de la importancia que tiene un combustible competitivo para el desarrollo del Uruguay".

El senador Sebastián da Silva se unió a los productores en la movilización de Un Solo Uruguay.



Remarcó que el actual "es un gobierno campero, que entiende las necesidades del sector productivo y que en marzo, abril y mayo frenó la subas de los combustibles esperando que las cosechas que venían más o menos se pudieran desarrollar con normalidad”.

Consultado por el reclamo de USU sobre la promesa que en campaña electoral hiciera el actual gobierno acerca de los combustibles, añadió: “Hay situaciones no previstas, la pandemia fue una de ellas, una decisión que nosotros no compartimos de fijación de los precios de los combustibles y no abandonamos la idea de liberalizar la importación de combustibles y sacar a Ancap de la zona de confort. No puede ser que esta gente al borde de la ruta tenga que seguir pagando los negocios ruinosos de Ancap”, agregó.

Un Solo Uruguay reclamó por los combustibles y la competitividad.

Para gobierno y oposición

Cabrera explicó que USU volvió a reclamar en la ruta “ante el titubeo, la relativización de los compromisos y la actitud permeable de sectores políticos frente a la presión de minorías corporativas que hacen ruido, frente a la seducción de los sillones obtenidos en espacios de poder”.

Según dijo quien leyó la proclama, la situación actual de los combustibles refleja varias aristas entre las que se incluyen el cambio de postura del gobierno por "presiones corporativas" y “todos los vicios que se prometieron sofocar”.

Denunció también que se utilizan argumentos ilegítimos para disimular “limitaciones propias”, como comparar el precio del petróleo y los combustibles con los de exportación de productos; y que no se quieren tocar intereses particulares, por los que “se obliga al sector productivo a subsidiar la actividad empresarial de algunas corporaciones”

“Tuvimos que salir a las rutas a decir que seguimos esperando y apostando a los cambios necesarios”, volvió a gritar el productor dejando en claro que el reclamo se hizo y se hará sin importar el partido político que se encuentre gobernando.

“Nos verán en las rutas hasta que gobierno y oposición dignifiquen la función pública que se les confió. Eleven el nivel del debate democrático y trabajen por el bienestar de los uruguayos, sin exclusiones”, culminó.

Un Solo Uruguay se movilizó en San José.

Un mensaje para los nietos

Al finalizar su discurso, el representante del movimiento fue recibido abajo del que funcionó como escenario, donde se fundió en varios abrazos de felicitación y apoyo de quienes acompañaron su mensaje.

Productores apoyaron con gritos y aplausos la proclama de USU.

En diálogo con El Observador, Cabrera declaró que para él fue un honor haber encabezado la proclama, por lo que le regalará con orgullo el texto que leyó a sus nietos y destacó que la fuerza del movimiento está en los que son anónimos.

Tras la proclama de Un Solo Uruguay, se escucharon aplausos y bocinas de vehículos que acompañaron al movimiento durante su pasaje por el lugar.



Al final del discurso los productores presentes le mostraron su apoyo a Julián Cabrera, vocero del movimiento.

Sobre la presencia del legislador Da Silva, dijo que le parece un buen mensaje, que habla de la grandeza de un país democrático. “Esto de Da Silva para mí es un hermoso gesto que ojalá mis nietos puedan vivir, es la democracia en la que un senador oficialista está escuchando al grupo social opositor a las medidas que está tomando su propio gobierno”, sostuvo.

Participaron productores, comerciantes y transportistas.

La próxima movilización

Finalmente, dijo que la participación de la gente en la actividad fue buena, lo que da ánimos para seguir en el reclamo en señal de que se están representando “a los sin voz”, y anunció que si bien no tienen un calendario definido, las próximas movilizaciones de USU se realizarán en Paysandú y en Melo.