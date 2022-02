"¡Gracias por tomarnos el pelo!": bajo protestas de usuarios y funcionarios, Parlamento aprobó redistribución de socios de Casa de Galicia

Bajo gritos de socios y funcionarios de Casa de Galicia –que debieron ser desalojados de sala, algunos de ellos con lágrimas en los ojos– el Parlamento aprobó este martes el proyecto de ley para la redistribución de los socios de la mutualista que fue clausurada por la Justicia por insolvencia financiera.

“¡Gracias por tomarnos el pelo!", se escuchó desde las gradas de la Cámara de Diputados al momento en que la representante colorada Nibia Reisch explicaba el contenido de la propuesta.

Ese y otros gritos –"¡así van a matar a todas las sociedades!", "¡las van a pagar!"– aportaron una cuota de tensión a la larga jornada que delineó el futuro de los 45.000 socios y los cerca de 3.000 funcionarios de la casa de salud, con la votación primero en el Senado y luego en Diputados.

En la mañana, oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo en el texto, que se votó con apoyo de todos los partidos, aunque con el voto negativo de los nacionalistas Sergio Botana y Juan Straneo, suplente de Juan Sartori.

La oposición procuró asegurar que se mantuvieran las condiciones laborales de los funcionarios de Casa de Galicia, así como su piso salarial. Esta última condición no fue contemplada en el documento final, pero esto no afectó al voto de la oposición.

Por la tarde, Diputados aprobó el proyecto únicamente con el voto contrario de César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

El cese de Casa de Galicia fue decretado por el juez de concurso Leonardo Méndez el 23 de diciembre del año pasado. Al amparo de los socios, el Ministerio de Salud Pública comenzó las negociaciones y el resultado fue un proyecto de ley que se trató este martes en el parlamento de forma urgente.

Durante la discusión en el senado, Botana dijo que el país debía "hacer más esfuerzo por preservar esta institución como lo ha hecho para preservar múltiples empresas del sector privado".

En Diputados, Vega se opuso con el argumento de que se trató de "una decisión apresurada". El legislador afirmó que cada institución de salud en quiebra debería ser absorbida en su totalidad por el Estado.

El senador nacionalista Gustavo Penadés destacó que la redacción de este proyecto logró "un consenso político" y predijo que el proyecto se aprobaría.

En la cámara baja, el diputado nacionalista Eduardo Lorenzo también recordó que otras mutualistas del país "tienen sus fideicomisos", pero afirmó que el caso de Casa de Galicia "nos está abriendo los ojos" para que esto no vuelva a ocurrir en otras instituciones. Luis Gallo, diputado frenteamplista, señaló que el tratamiento no fue apresurado y dijo que los trabajadores "no pueden esperar dos meses por una solución". En ese sentido, celebró el acuerdo al que llegó el Frente Amplio con el resto de los legisladores para redactar este proyecto ya que "hoy en Casa de Galicia la calidad asistencial es mala".

Lo que dispone el documento

Según establece el documento aprobado, las mutualistas que absorberán a los usuarios no podrán exceder los 100.000 usuarios. Dentro del total de los usuarios la población de personas mayores de 65 años no podrá superar el 20% de su totalidad. Además, las sedes de las mutualistas deberán estar dentro de Montevideo, La Paz o Las Piedras. Las presuntas mutualistas que absorberán a los socios por cumplir con estas características son Cudam, Universal, Hospital Evangélico y Círculo Católico.

Además, se estableció que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) deberá formar parte de los prestadores de salud elegibles.

Una vez efectuada la reasignación, los usuarios tendrán un plazo de 30 días para cambiar de mutualista, pero solo podrán hacerlo entre aquellas designadas por el Poder Ejecutivo. Deberán esperar dos años para trasladarse libremente a una mutualista de su elección.

Los trabajadores dependientes de Casa de Galicia que estuviesen "en la historia laboral nominada al 31 de diciembre de 2021" y registren aportes en los últimos tres meses serán redistribuidos por el Poder Ejecutivo en proporción a la cantidad de socios redistribuidos, una vez comunicado el cambio, tendrán diez días para presentarse a sus nuevos puestos de trabajo. El texto también incluye a los trabajadores "profesionales universitarios y técnicos especialistas, en ejercicio libre de su profesión", a los titulares de empresas unipersonales o que integren cooperativas de trabajo para la redistribución entre las mutualistas bajo la facultad del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, los trabajadores que no integren la distribución proporcional tendrán acceso a un subsidio por desempleo establecido por el Poder Ejecutivo. Mientras existan postulantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá la base de datos de los trabajadores para que las mutualistas los contraten.