Barreiro, el DT de Christians que verá la final desde Europa: “Tenemos que ser efectivos”

El Head Coach de Old Christians, Guzmán Barreiro, vivirá el sábado una situación muy particular. Es que, en su rol de integrante del cuerpo técnico de la selección uruguaya, estará en Cardiff cuando a las 15.40 arranque en cancha de Old Boys el partido definitorio de la temporada del rugby uruguayo.

Barreiro es un obsesivo del rugby, de los que sufre los partidos y está en cada detalle, y por eso el partido del año será un desafío a sus nervios. A punto de subirse al avión para viajar con Los Teros a Europa, analizó la final en diálogo con Referí.

“Las fechas de la serie de Los Teros se decidieron hace mucho, entonces me fui preparando. Además, como en el club íbamos planteando las cosas paso a paso, no sabía si finalmente iba a estar involucrado en la final, entonces lo fui llevando naturalmente. Teníamos una eventual final pero teníamos que ganárnoslo”, contó Barreiro a El Observador.

De todos modos, reconoció que será una situación extraña. “Es muy raro. Me tocó ya en otros viajes de la selección verlo por la tele, pero me pongo muy nervioso, entonces opto por no verlo. Pero en el plantel de Los Teros también hay otros jugadores del club y también chicos de Trébol, así que vamos a ver como lo manejamos”, dijo imaginándose cómo se desarrollará el sábado por la tarde entre el grupo seleccionado, que el martes 6 jugará su primer partido de la ventana internacional de noviembre ante Cardiff Blues.

Respecto a esa final que sufrirá desde la distancia, el entrenador azul tiene fe en el equipo, pero sabe que hay mucho por mejorar. “Tenemos la confianza plena en que hicimos un buen laburo. Pero podríamos haber llegado de otra manera”.

Es que las semifinales ante Montevideo Cricket no significaron un paso previo ideal para el azul. A pesar de ganar sin mayores problemas la serie (20-6 en la ida y 10-5 en la vuelta), en el juego el tricampeón uruguayo dejó mucho que desear. “Cuando afrontamos el partido de ida teníamos mucho miedo porque veníamos de cuatro semanas de parate, entonces el planteo fue austero. Viendo el partido de ida el equipo se sintió cómodo con la defensa, pero nos costó agarrar juego, entonces trabajamos mucho en la semana previa a la revancha. Pero el de vuelta fue de los peores partidos nuestros, con demasiados errores no forzados. En esta instancia tenemos que arriesgar más, no vamos a poder jugar peor”.

“Tenemos que atacar”, profundizó Barreiro. “Más allá del volumen de juego, tenemos que ser efectivos, no cometer errores. Cuando tengamos la posesión tenemos que marcar. En la ida fuimos efectivos, pero en la vuelta tuvimos nueve oportunidades y nos volvimos con 0 punto, porque los dos tries vinieron de jugadas desde fuera de las 22. Tuvimos muchas situaciones de vulnerabilidad el rival que no aprovechamos, sobre todo en el segundo tiempo, cuando ellos se quedaron con 14”.

El año pasado Christians también llegó a la final sin convencer, pero en el partido más importante mostró su mejor rendimiento. Sobre si piensa que se puede repetir la historia, Barreiro aclara: “Es la ilusión que tengo, porque peor que en la vuelta con MVCC no podemos jugar. Solo queda levantar. Pero no lo comparo con el año pasado porque son momentos diferentes, con rivales diferentes. Para Trébol es su primer final, con todo lo que implica en el manejo del partido”.

No solo eso: su rival llega a la final en un momento alto de juego pero también anímico, ya que dejó atrás a Carrasco Polo en dos espectaculares partidos, y es su primera incursión en una final del Uruguayo. “Trébol mostró un gran nivel de juego, mucha intensidad y vocación de jugar, nosotros fuimos más prácticos. Ellos vienen de una serie durísima, dejaron todo. Tenemos que ser muy inteligentes, leer los momentos del partido”.

Quizás uno de los puntos clave del sanducero está en cómo maneje la euforia de esa semifinal, y evitar un bajón luego de dos semanas muy intensas en lo físico y lo mental. “Yo supongo que gran parte de la semana de Trébol es manejar eso. Vienen de dos semanas de eso, es difícil sostener 3. Tenemos que tener lectura, saber jugar con el partido, saber que dura 80 minutos y que se define en el largo plazo, manejar bien los cambios”.

“Trébol propone y nosotros necesitamos levantar nuestro juego. Entonces, más allá de que sea una final abierta, lo que nos interesa es que se juegue en los términos de Christians. No tanto el volumen sino la efectividad”, agega el DT.

Christians es el favorito por su tricampeonato, y por ser el club con más jugadores (más de 100 jugadores repartidos en Plantel Principal, Intermedia y tres Preintermedias), pero tendrán bajas de consideración: sus tres jugadores de selección (Manuel Ardao, Tomás Inciarte y Federico Favaro), además de los otros cuatro que no venían jugando (Juan Echeverría, Leandro Segredo, Manuel Diana y Leandro Leivas. “Sabíamos que era parte de las reglas de juego. Era incierto quienes iban a estar, pero tenemos mucha confianza en el plantel y los que entran”, indicó Barreiro.

¿La cancha influye? “La verdad es que no, veníamos haciendo foco en otras cosas, y la cancha donde vamos a jugar no nos cambia tanto. Si en cuanto al entorno y la presión".

Habrá tribunas tubulares para 800 personas. Las hinchadas van: Trébol detrás de los palos que dan a Máximo Tajes, Christians detrás de los palos que dan a José F. Árias. Los ingresos de hinchadas, también por esas puertas (fotos 2 y 3). Entrada de Tajes no es la principal pic.twitter.com/i8uirO13sv — Ignacio Chans (@ignaciochans) 1 de noviembre de 2018

El manejo del scrum de Trébol ante Carrasco Polo. “Me sorprendió, parecía que Polo se lo iba a llevar con el scrum, pero Trébol lo supo aguantar, empezó a mover piezas de a poquito. Arboleya jugó de hooker, de 1 y de 3, también hicieron cambios en la segunda línea. Fue un manejo inteligente del scrum y lo tuvimos en mente, nosotros también venimos de una serie donde tuvo mucha importancia esa formación”.