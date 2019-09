Batman: 80 años cuidando Ciudad Gótica

Por Gonzalo Palermo - Especial para El Observador

Un magnate del rubro químico aparece muerto en su mansión víctima de múltiples puñaladas y los primeros indicios apuntan a su hijo como el principal sospechoso. El comisionado James Gordon lleva adelante la investigación hasta que un desconocido disfrazado de murciélago irrumpe para aportar datos que podrían vincular a un socio como posible responsable del asesinato. Esa es la sinopsis de El caso del sindicato químico, escrita por Bill Finger y dibujada por Bob Kane, publicada en el número 27 de la serie Detective Comics, en marzo de 1939. Aquella historia supone la primera aparición de Batman en un cómic. Poco después, en el número 33, todavía en 1939, Finger y Kane contarían en un par de páginas el origen de aquel misterioso personaje bajo el título La leyenda de Batman y de cómo llegó a serlo. Lo demás es historia conocida: Batman cumple 80 años convertido en un ícono pop que trasciende las viñetas para insertarse en el imaginario colectivo a nivel mundial.

Mañana la casa editorial DC Comics celebra a nivel mundial el Batman Day, una fecha que se extenderá a lo largo de todo este 2019 aprovechando el aniversario redondo, justo cuando el Joker acapara los titulares del mundo del cine –parece una broma guionada por el propio payaso– gracias a la película dirigida por Todd Philips que lo tiene como protagonista en la piel de Joaquin Phoenix y que acaba de llevarse nada menos que el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Claro que no habría Joker sin Batman –y viceversa– por lo que la fecha sirve para recordar algunos de los motivos que lo han convertido en uno de los personajes más célebres del mundo de lo superhéroes.

“Al tratarse de uno de esos pocos personajes ‘icónicos’ de la historieta de superhéroes (sumaría a Superman, la Mujer Maravilla y el Hombre Araña) ha sido punta de lanza en la invasión del mundo ‘serio’ por parte de geeks, frikis, ñoños o como uno quiera llamarlos”, opina el escritor Ignacio Alcuri, fanático confeso de la casa DC Comics y frecuente panelista en la convención Montevideo Cómics. “Muchos guionistas de cómics policiales o escritores noir tuvieron a Batman como su puerta de entrada a todos los universos superheroicos. Es (nótense las comillas) ‘fácil’ escribir un cómic de Batman. Alguien aparece muerto en un callejón de la peligrosísima Gotham City. Listo. Batman puede utilizar sus habilidades detectivescas para encontrar a los culpables. Pero también puede perseguir a un metahumano (un humano con superpoderes) o codearse con el resto de la Liga de la Justicia y tener aventuras en el espacio exterior”.

Batman funciona como puerta de entrada, también, para el público en general, no necesariamente familiarizado con el mundo del cómic de superhéroes, y esa es otra de sus particularidades. “Dentro de los superhéroes es uno de los pocos con los que cualquiera puede identificarse”, asegura el escritor Rodolfo Santullo, guionista de la novela gráfica Los últimos días del Graf Spee, entre otras. “No es más que una persona que luego de pasar por un trauma se propone impedir que ocurra de nuevo. Si bien tiene un millón de peculiaridades (es millonario, luchador incansable, detective, etc.) en esencia, es eso. Una persona como cualquier otra”. Alcuri, por su parte, destaca ciertos rasgos distintivos del personaje más allá de su condición de hombre común: “Su personalidad es un clásico de la narrativa: el tipo tan inteligente que te termina cayendo mal. La idea de tener al lado tuyo al tipo más inteligente de la sala es siempre atractiva. No creo tanto en esa popularidad por ‘ser un tipo común, sin poderes’. Todo el mundo sabe que el poder económico vale más que volar o tirar rayos”.

Batman, una marca exitosa

El hombre murciélago ha aparecido en una decena de largometrajes, un puñado de series televisivas animadas y otras tantas de acción real, desde la comedia hasta el drama, siendo interpretado por actores como Adam West, Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Christian Bale, Ben Affleck y próximamente Robert Pattinson, bajo la dirección de Tim Burton y Christopher Nolan, entre los cineastas más –y mejor– recordados. Batman ha protagonizado además una docena de videojuegos, pasando desde el Nintendo Family hasta el PlayStation 4, e incluso cuenta con su propia línea en la popular franquicia danesa de juguetes de construcción Lego. El personaje se ha convertido en un multiplataforma inoxidable que se adapta a los tiempos, ya sea con los luminosos pasos de comedia de la serie Batman en la segunda mitad de los años 60 o con el tono más pretendidamente “realista” de la más reciente trilogía de Nolan. Alcuri y Santullo responden decididamente al ser consultados por cuál creen que es la mejor adaptación del papel a la pantalla hasta la fecha… y ambos coinciden: Batman: La serie animada (1992-1995).

Santullo asegura que para Batman el cine “ha sido pieza fundamental para mantenerse vital y vigente. Incluso cuando ha salido regular la adaptación, ha significado una popularidad para el personaje que casi ningún otro personaje nacido en las historietas tiene”. Alcuri, en tanto, agrega un matiz en referencia al éxito taquillero actual del cine basado en personajes del cómic: “Por más que las películas de superhéroes recauden millones y millones, nunca se ve un aumento de visitas a las comiquerías”.

Una de las tiendas especializadas en historietas más importantes de Montevideo es Lecturas Comics (ubicada en 18 de julio 921, en el local 25 de la galería Libertador), desde 1995 uno de los puntos de encuentro ineludibles para los coleccionistas. “Los títulos más buscados serian los clásicos de los años 80: El regreso del caballero oscuro (1986), La broma asesina (1988), Arkham Asylum (1989), Año uno (1988) y Una muerte en la familia (1988)”, explica Fernando Miró, encargado de la tienda. Alcuri confirma las palabras de Miró al ser consultado sobre cuál sería a su criterio la mejor puerta de entrada para un nuevo lector: “Batman: Año uno de Frank Miller. Una versión bajada ligeramente a tierra, porque al lector nuevo no se lo puede bombardear de primera con Batman combatiendo contra marcianos blancos invasores (¿o sí?). Pero Año uno no es solamente una hermosa puerta de entrada sino una hermosa obra del noveno arte”.

Buena parte del éxito de Batman radica en el trabajo de lo artistas que lo escriben y dibujan. “Ha sabido reinventarse durante estos 80 años acompañando las distintas corrientes y tendencias”, puntualiza Santullo, “siendo depositario además del trabajo de muchísimos y muy talentosos artistas”. Entre los nombres más destacados figuran Grant Morrison, Doug Moench, Allan Moore, Kelley Jones o Eduardo Risso, todos incluidos dentro de la colección Grandes Autores del sello español ECC Cómics. “Autores consagrados quieren dejar su huella en Batman, porque... Batman es Batman. Termina convirtiéndose en un personaje too dig to fail”, opina Alcuri.

Al margen de los clásicos, Batman es, como asegura Miró, “el personaje más vendido de DC Comics”, la misma casa de Superman, Flash y Mujer Maravilla, de modo que Lecturas renueva cada dos meses aproximadamente su stock importando las novedades del catálogo de ECC Cómics. Entre las últimas novedades más solicitadas entre el público uruguayo se encuentran Yo soy Gotham (2018) y Caballero Blanco (2019).