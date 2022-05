BCU instruyó a una empresa de inversión ganadera a dejar de hacer publicidad

La Superintendencia de Servicio Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) instruyó a la empresa República Ganadera SRL al "cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de este, a los efectos de financiar su actividad".

La autoridad monetaria recordó que ese tipo de campañas solo se puede llevar adelante en la medida que "se realice mediante el mercado de valores, cumpliendo los requerimientos que la legislación y la reglamentación imponen en tal caso".

En su página web, República Ganadera ofrece una rentabilidad fija anual de 8%, 9% y 10% en dólares según distintos plazos y aporte de capital. En el primer caso (8%), pide un monto de entre US$ 5 mil y US$ 15 mil con un contrato a dos años, en el segundo (9%) entre US$ 15 mil y US$ 25 mil con tres años de plazo. Finalmente para montos superiores a los US$ 25 mil ofrece 10% de rentabilidad con tres años de plazo y garantía en propiedad del ganado.

Esta no es la primera vez que el BCU llama a los inversores y el público en general a tener recaudos sobre invertir en instrumentos que no están regulados por la autoridad monetaria. En febrero, había lanzado una advertencia con los productos que varias empresas han lanzado al mercado uruguayo productos para invertir en fideicomisos, bonos o pools vinculados a distintos eslabones del negocio de la cría y engorde de ganado vacuno, que ofrecen rentabilidades fijas en dólares con tasas muy superiores a instrumentos como los bonos del Tesoro de EEUU, considerado el activo con menor riesgo para invertir en renta fija.

Un bono del Tesoro a 10 años paga hoy una tasa de 2,8% anual, mientras que esos productos de inversión ganadera suelen ofrecer rentabilidad anuales en dólares que rondan el 10% según el tipo de producto.

"Se pone en conocimiento del público en general y de los ahorristas en particular, que se ha constatado la existencia de publicidad realizada a través de distintos medios de difusión masivos (televisión, radio, diarios, páginas web, redes sociales y otros medios de comunicación), convocando a invertir o ahorrar, en ganado o en productos agropecuarios y en algunos de los casos que han llegado a conocimiento de este Banco Central, se ofrece una rentabilidad mínima fija", dice una comunicación que sacó el regulador del sistema del sistema financiero este miércoles 3 febrero.

La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU "considera necesario hacer saber que las empresas que ofrecen este tipo de productos o inversiones no se encuentran inscriptas en sus registros y consecuentemente no están sujetas a su regulación y control".

El BCU sugirió que, a la hora de invertir y a los efectos de tomar conocimiento si la empresa o el producto ofrecido se encuentran inscriptos o cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros se consulte en los registros disponibles en su página web.