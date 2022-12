"Bengoechea llama a mis jugadores por atrás"; dijo el Boca Arias, molesto con Peñarol

El empresario de fútbol Gerardo "Boca" Arias está molesto con la actitud de Peñarol, de su presidente Ignacio Ruglio y del gerente deportivo Pablo Bengoechea, porque, según él, están llamando a los jugadores representados por él sin consultarlo.

"Peñarol nunca me llamó por (Brahian) Alemán. El único que llama a todos mis jugadores por atrás mío es Bengoechea, me sorprende porque saben que a mi me encuentran en dos minutos y nos tomamos un café. Así está Peñarol", expresó el representante en Sport 890.

Brahian Alemán, pretendido por Peñarol

Agregó: "Para mi no saben nada de fútbol Ruglio y Bengoechea. Tienen plata y la caja y no la quieren largar, arreglaron a Abel Hernández que creo no salga dos mangos y no quieren ponerla por otros jugadores".

Arias también manifestó que Peñarol se comunicó con Maximiliano Falcón y Emanuel Gularte "por atrás" y "arman venta de humo al pedo".



Además se refirió a la situación de Ramón Arias: "Cachila Arias me canalló y se me fue con un representante, después de que le salvé la vida 15 años. Como puede estar Peñarol enojado conmigo si yo no lo representaba".