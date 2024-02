Bielsa sigue aprendiendo: se estrelló con su tren bala

La eliminación de la selección sub 23 de Uruguay de los Juegos Olímpicos de París 2024 representó un enorme golpe para el fútbol uruguayo, por la expectativa que había generado (con el plus que le puso Marcelo Bielsa), y por la forma en que se fue del torneo de Venezuela, que este lunes inicia su ronda final.



Un triunfo en cuatro partidos; cuarto en la tabla de posiciones del Grupo B en el que compitieron cinco selecciones, y salir por la puerta de atrás en un torneo que venía con una carga emocional muy importante y proponía una cita con la historia, porque en los Juegos Olímpicos de París 2024 se cumplen 100 años del primer título en los mundiales organizados por FIFA que le dieron a Uruguay la primera estrella, representan un contrapeso.



Esto no quiere decir que Bielsa se tiene que ir de la selección ni mucho menos. ¡Por favor! Entendámonos bien. Tampoco estamos en la AUF de las décadas de 1990 y de 2000, en donde la política deportiva andaba en un terreno minado y el entrenador de la selección volaba por los aires al ritmo de los resultados adversos que se cosechaban, sin priorizar los proyectos a largo plazo.



Por suerte, desde que Tabárez implementó su plan de selecciones y evangelizó en el fútbol uruguayo, la política deportiva en el Complejo de la AUF tiene un manejo profesional y responsable.



Volviendo al punto que me llevó a abordar este tema de la eliminación del preolímpico de la selección, quiero compartir un comentario que Álvaro me envió por mail luego de la última newsletter (De Bielsa 2024 a Montevideo 1932: historias de sueños olímpicos marchitos), en donde valoró el “mérito de Bielsa de querer entrenar a esta selección” y me explicó su visión sobre lo ocurrido con la celeste: “Es una categoría difícil para Uruguay porque es una edad en que los jugadores de más destaque ya se han ido. Argentina, Brasil, incluso, Colombia tienen el mismo problema pero tienen mucha más cantidad de jugadores”.



Ese mail fue disparador para que este mediodía en la redacción le preguntar a mis compañeros de Referí, Marcelo Decaux y Seba Amaya, ¿qué te dejó la eliminación de Uruguay?



Me dijeron que:

… no nos podemos ilusionar

… Bielsa no es inefable

… no tenemos tanto recambio como pensamos

… Bielsa no tuvo a todos los jugadores de la generación sub 23, y se arregló con lo que pudo

… Bielsa hizo un trabajo a conciencia, fue por todas las canchas a ver futbolistas, y tuvo un mes y medio de trabajo

... a diferencia de lo que hizo en la selección mayor cuando probó a jugadores fuera de puesto que le rindieron en forma brillante, sobre todo Matías Olivera en La Bombonera, en esta selección no ocurrió

… una cosa fue el ataque y una muy diferente la defensa

… la importancia del primer partido

… su nueva bronca con la prensa



Ahora contame aquí, ¿qué te dejó a vos la participación de Uruguay en el preolímpico?