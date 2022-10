Bienvenido decreto Nº 108/022

BDO en Uruguay

Cr. Ernesto Bartesaghi - Socio de Auditoría Externa y Servicios Relacionados – ebartesaghi@bdo.com.uy

La NiiF 16 es la que regula los arrendamientos, esta normativa emitida en el año 2016, comenzando a regir a partir del 1 de enero de 2019 reemplaza la IFRIC 4, SIC15, SIC 27 Y LA NIC 17. La Niif 16, cambió la manera de identificar el arrendamiento y medición para el arrendatario, mientras que para el arrendador se mantiene los mismos parámetros establecidos por la NIC 17. Condiciones para que sea catalogado como arrendamiento:

Debe ser un activo identificable.

El arrendatario obtiene los beneficios económicos.

El arrendatario tiene el derecho de uso y dirección sobre el bien.

Cabe destacar que existen excepciones al reconocimiento cuando el arrendamiento es menor a 12 meses o cuando el activo subyacente es no material.

Si una de las condiciones mencionadas anteriormente no se cumple, el arrendamiento no será considerado como tal, sino que será un “servicio de arrendamiento” y su tratamiento contable ya no se hará bajo esta norma.

Los arrendamientos deberían en todos los casos ser estipulados mediante un contrato, el cual contendrá un plazo, valor del canon mensual, el cual podrá contener parámetros de reajustes por inflación, y una opción a compra, la cual generará otras cuotas aparte de las del contrato.

IMPACTO DE LAS DECISIONES: ¿COMPRAR O ARRENDAR?

Ahora bien, las entidades siempre deben tomar ciertas decisiones que basadas en los componentes de su información financiera, puedan mejorar su rentabilidad, por ejemplo, si es conveniente utilizar fondos propios sacrificando liquidez o endeudarse a cambio de altas tasas de interés financieros. Lo primero es analizar previamente cuales son las necesidades de la entidad, indicadores financieros, así como su política, evaluación del impacto patrimonial y fiscal, así como otras consideraciones no menos importantes como la moneda funcional y el análisis del riesgo país del escenario geográfico que involucren estas transacciones.

Para garantizar una compra positiva a futuro, es necesario un previo estudio también de las condiciones y especificaciones del activo. Es muy importante además que, si se trata de un bien inmueble, evaluemos no solo las condiciones de este sino de la zona donde se ubica.

Hazte las siguientes preguntas:

¿Mi presupuesto puede contemplar gastos por honorarios para el correcto acompañamiento legal por asesoría de contratos, clausulas, pactos, primas y posibles desistimientos?

¿Cuento con personal debidamente calificado que cumpla con el control de estos activos, adecuado registro contable en base a las NiiF 16?

Referente a este último punto, cabe destacar que la entidad, deberá de registrar un activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento con su debida medición inicial y posterior. Se deberá realizar un seguimiento de contratos, renovaciones, ajustes de precios, entre otros. El registro inicial del activo por arrendamiento (para el arrendatario) será inicialmente el valor del contrato (valor razonable) y con el mismo importe se registrará el pasivo por arrendamiento. La medición posterior del activo se hará según se valué el activo al costo o valor razonable menos la depreciación; mientras que en el pasivo financiero se registrará el total de los pagos según la vigencia del contrato, el cual se calculará a valor presente descontado a través de una tasa efectiva anual y se irá devengando mensualmente.

Caso contrario si deseas adquirir un activo a través de endeudamiento (bancario) y no mediante el modelo de arrendamiento, es también viable ya que mientras financias un activo, utilizas tus recursos propios disponibles, en ahorro, pagos a proveedores, otras adquisiciones e inversiones, de esta manera tu dinero se va moviendo en varias transacciones a la vez y el flujo de efectivo en positivo. Pero debes saber también que un préstamo bancario de alta suma limita nuestro nivel crediticio y aumenta nuestro riesgo ante las calificadoras, lo cual es verificable públicamente, al alcance de todas las instituciones públicas y privadas, es decir otros bancos, futuros clientes, proveedores y aliados comerciales. Recordemos que ellos evalúan nuestra capacidad de pago, liquidez, endeudamiento, patrimonio, rotación de activos.

Conclusiones

El arrendamiento puede ser un mecanismo a través del cual una entidad pueda tener la oportunidad de comprar el activo progresivamente a través de cuotas previamente establecidas, a un precio más favorable, que podrá ser amortizado hasta cuando se convenga el momento de la compra; durante este periodo la entidad puede seguir evaluando si le conviene continuar hasta el plazo de término de contrato, o en cambio concretar la compra de este. Cabe mencionar que la actualización de la NiiF 16 establece además beneficios por reducción de pasivos por la pandemia.