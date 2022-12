Bitcoin: la empresa minera más grande del mundo se declaró en quiebra

En medio del mercado bajista que atraviesa el Bitcoin (BTC), la compañía minera de criptomonedas más grande del mundo se declaró en bancarrota el pasado miércoles, y solicitó "protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras" de Estados Unidos.

Se trata de la empresa Core Scientific, que ha aportado aproximadamente un 10% de potencia informática utilizada para alimentar a la red de BTC. Algunas de las razones por las que el mercado de criptoactivos sufriría un gran impacto si la empresa dejara de funcionar es que en ella operan unos 143.000 equipos mineros, mientras que aloja a otros 100.000.

La quiebra de Core Scientific

Según trascendió, Core Scientific tendría un flujo de caja positiva pero no sería el suficiente para saldar la deuda que tiene con sus acreedores. En base al informe del portal Cripto noticias, la empresa contaría con pasivos de entre US$ 1.000 millones y US$ 10.000 millones.

Además, los acreedores habrían presentado un total de 5.000 reclamos y la mayoría de ellos provendrían del banco de inversiones B. Riley. Sin embargo, la compañía de criptomonedas continuaría operando con normalidad hasta llegar a un acuerdo con las entidades a las que le debe, informó el medio CNBC.

En el tercer trimestre del 2022, la compañía minera contaba con activos de US$ 1.400 millones y pasivos de US$ 1.300 millones, según su publicación de ganancias.

Luego de esto la empresa compró nueva maquinaria minera con préstamos que ahora no podría devolver. Aunque habrían realizado negociaciones para recaudar capital y restructurar su deuda, sus intentos por recuperar solvencia fracasaron, según el medio citado.

Las críticas que recibió Core Scientific

La entidad bancaria B. Riley había propuesto a la empresa un "nuevo plan de financiamiento por US$ 72 millones" para que la compañía minera de BTC evitara el quiebre y superara las dificultades, pero la solicitud de quiebra se habría presentado igual por parte de Core Scientific.