Bizarrap lanzó su nueva session en colaboración con el artista mexicano Natanael Cano

Anoche, miércoles, vio la luz la "BZRP Music Session #59", la última entrega de Bizarrap dentro de su ya reconocida saga. En esta ocasión, el prestigioso productor argentino colaboró con el mexicano Natanael Cano, destacado exponente del género de los corridos tumbados. Esta sesión viene dividida en dos partes: la primera, titulada "Endiamantado", y la segunda es un tema adicional llamado "Entre las de 20".

Previo a este lanzamiento, Bizarrap realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para compartir detalles con sus seguidores. "Ya sale el tema, venía a avisarles eso", mencionó el productor de manera sencilla, luciendo su característica gorra y una chaqueta de la Selección Argentina de fútbol, al estilo de Pablo Lescano. "Estamos por sacar el temita", repitió sobre la música de fondo que utilizó como warm-up. Esta es la segunda producción de Bizarrap en este año 2024, ya que en enero pasado estrenó la "número 58" junto a la boricua Young Miko.

Durante el directo, Bizarrap aprovechó para ofrecer algunos detalles sobre la colaboración con el artista mexicano. "Esta canción la tengo preparada más o menos desde el 2021, de la primera vez que nos juntamos con el Nata. Yo me quería juntar con él hacía un montón: lo descubrí en 2019, ahí empecé a escuchar música de él. Estuve como un año y pico hablando con él hasta que nos pudimos juntar. Lo admiro un montón, me parece un crack, un pionero en lo que hizo. Y siempre lo respeté mucho", compartió el argentino.

"Yo voy a México desde 2020 a hacer shows y siempre tuvimos muy buena relación con el público. Entonces para mi tenerlo a Nata en las sessions es espectacular. Yo sé que allá es leyenda pero me gustaría que toda la gente que quizás no lo conozca, le de un oído a él, para que se den cuenta lo crack que es. En su género es uno de los pioneros o uno de los máximos pioneros. Junto con el Danny Félix, que estuvo grabando un requinto para una de las canciones, porque no es una canción sola. Eso también se los quería decir. Estuvimos mucho tiempo haciendo esto y en el medio estuvimos haciendo otras cosas y lo que nos terminó gustando es lo que va a salir en este proyecto. Y estoy re contento de haber colaborado por fin con él", añadió Biza sobre las razones que lo llevaron a realizar una sesión doble.

"Una de las canciones las tenemos hace tres años, ya. Hicimos veinte mil versiones. Una de esas se filtró, no sé cómo. Yo le dije al Nata que para mi la filtró él, pero me dice que no. Está todo bien, Nata, no pasa nada. Yo soy muy cuidadoso con las canciones, aunque alguna se me filtró", bromeó el productor, revelando que el fragmento filtrado permanece en la canción que lanzó hoy. "Es un trap tumbado, que en su momento era lo que más me gustaba de él, más o menos en 2019, 2020. Después van a ver que en la canción, obviamente, le agregué esa parte que se había filtrado, que no la iba a poner, pero la agregué porque pensé que le sumaba a la canción. Además, la gente ya se había acostumbrado a escucharla, entonces no me parecía bien sacarla", explicó.

"Esta session la hice en la misma época que hicimos la de Eladio (Carrión), la de Snow Tha Product, la de Nicky Jam. Es ese mismo viaje fue en el que hice todas esas canciones. Hacía tres o cuatro canciones por semana en esa época", detalló. "Hicimos mil versiones, mil letras, la cambiamos, le sacamos cosas, le pusimos. Lo que sí quedó de la primera vez es el estribillo y una parte del verso de Nata, que terminó quedando. El estribillo... Justo me puse a ver el proyecto original, vi cómo le grabé las voces y era el Nata tirando flows de freestyles y el estribillo lo sacó en una de las primeras tomas. Y me obsesioné con esta canción", concluyó al respecto.

"El otro tema para mi es un temón, también. Más corrido", señaló, refiriéndose al lado más clásico que muestra Cano en “Entre las de 20”. Esta no es la primera vez que Bizarrap colabora con un artista del género de los tumbados corridos: en junio del año pasado lanzó la "Bzrp Music Sessions, Vol. 55" con Peso Pluma.

Natanael Cano, de 23 años, nació en la ciudad de Hermosillo, México, en 2001. Comenzó a cantar y tocar la guitarra en eventos familiares cuando tenía solo 9 años. Se hizo conocido al ingresar en el género de los corridos tumbados, una fusión del regional mexicano con elementos de storytelling y trap. Su primer sencillo, "El de los lentes Gucci", fue lanzado en 2018, seguido por su primer álbum, "Todo es diferente", un año más tarde.

"El Drip" fue uno de sus primeros éxitos y formó parte de su álbum colaborativo "Corridos Tumbados", también lanzado en 2019. Sin embargo, su reconocimiento internacional creció después de que Bad Bunny participara en el remix de "Soy el diablo". Cano colaboró con artistas como Alejandro Fernández, Snoop Dogg, Steve Aoki, Nicky Jam, Tokischa y otros importantes nombres del género de los corridos tumbados, como Peso Pluma y Fuerza Regida. Aunque incursionó en el trap y la música electrónica, su álbum más reciente, "Nata Montana", lanzado en junio de 2023, muestra su conexión profunda con sus raíces musicales.