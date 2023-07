Blancos ajustan detalles de proyecto sobre reestructura de deudas: “No interviene contratos privados”

La bancada de senadores del Partido Nacional en conjunto con el Ministerio de Economía y el Banco Central vienen trabajando desde hace meses en un proyecto alternativo al de Cabildo Abierto sobre la reestructura de deudas de las personas físicas. Mientras los liderados por Guido Manini Ríos se reunirán esta tarde en su mesa política para oficializar el camino de la recolección de firmas para un referéndum, por falta de respaldo en el Parlamento, los blancos esperan presentar una alternativa la próxima semana.

"Lo encaramos como un proyecto que da una oportunidad a los deudores responsables que quieren honrar las deudas, no es un perdón, no interviene los contratos privados, no se prevé, como en el proyecto de Cabildo Abierto, una sentencia que impone una reestructuración forzosa", dijo a El Observador la senadora blanca, Carmen Asiaín.

El proyecto impulsado por el Partido Nacional afectará a un “universo más acotado” que el que plantea Cabildo Abierto ya que los blancos entienden, basados en las advertencias de expertos, que con las condiciones del texto cabildante podría “colapsar el sistema” por considerar a personas que tengan ingresos “tan altos” o propiedades “tan caras”.

El texto cabildante establece que podrán iniciar un proceso de reestructuración de deuda aquellas personas que: tengan un inmueble que sea vivienda familiar cuyo monto no supere los US$ 240 mil dólares, aproximadamente, que tengan un solo vehículo cuyo valor del Sucive no supere los US$ 20 mil dólares o que ganen no más de US$ 3 mil al mes.

Una primera vía administrativa establece la posibilidad de acordar ante Defensa del Consumidor, siempre y cuando el ingreso del deudor no acabe por debajo del 60% sus ingresos mensuales debido al saldo comprometido. En caso de no haber acuerdo con el acreedor, la iniciativa prevé llevar la causa a los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia Civil o a los Juzgados de Paz.

Los blancos ya saben que su proyecto afectará a personas con ingresos mucho más bajos aunque falta definir los detalles. El texto del gobierno, además, prevé alguna instancia administrativa pero tiene otro enfoque. "Va enfocado a los niveles de endeudamiento más bajos y lo que se pretende es que haya una instancia en que esos deudores que quieren y tienen los medios para un refinanciamiento, pueda reunir a sus acreedores para arribar a un acuerdo voluntario, no impuesto", agregó la legisladora.

Otro de los objetivos del proyecto de la bancada nacionalista es mejorar la información y “sincerar” al clearing. “Hay que diferenciar entre quién se atrasó una cuota y después se puso al día y el resto”, explicó Asiaín.

La idea también es generar un tratamiento especial para aquellos que quedaron endeudados por la pandemia. “Situación de emergencia, derecho de emergencia”, explicó Asiaín.

El proyecto también tendrá otros elementos vinculados al porcentaje que se puede descontar del salario para pagar una deuda y algo vinculado a la “proyección de exigibilidad del total solo por incumplimiento de una cuota”.

De todos modos, los detalles del proyecto se están definiendo por estas horas. “Todos los valores están por definirse”, dijo Asiaín y explicó que este jueves hay una reunión entre los técnicos que están coordinado con el Poder Ejecutivo.