Cabildo Abierto presentó el nuevo proyecto de reestructura de deuda: "Le da solución a la clase media"

Cabildo Abierto presentó una nueva versión del proyecto de ley de reestructuración de deuda, luego de que el anterior no alcanzara los votos necesarios dentro del oficialismo en la Cámara de Senadores.

Este lunes los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech presentaron en una conferencia de prensa el nuevo texto, que al decir del líder de Cabildo Abierto "le da solución a la clase media endeudada, a los pequeños propietarios y sobre todo al trabajador uruguayo", a los que enumeró entre los más "comprometidos" en términos de deuda en proporción a los ingresos.

¿Qué establece el nuevo texto? El senador Domenech fue el encargado de explicar los cambios. El legislador dijo que el artículo 2 del texto establece que podrán iniciar un proceso de reestructuración de deuda aquellas personas que: tengan un inmueble que sea vivienda familiar cuyo monto no supere los US$ 240 mil dólares, aproximadamente, que tengan un solo vehículo cuyo valor del Sucive no supere los US$ 20 mil dólares o que ganen no más de US$ 3 mil al mes.

"Como el proyecto anterior, prevé dos instancias: una administrativa y una judicial", señaló Domenech.

En el caso de la vía administrativa, esta se llevará a cabo ante Defensa del Consumidor, pudiendo establecer "quitas" al deudor de hasta 60% o 70% de sus ingresos "según estos sean superiores a 4 salarios mínimos".

"Pero diría que el corazón del proyecto está en el procedimiento judicial: si no es posible obtener un acuerdo voluntario entre acreedor y deudores, se irá a un proceso judicial. La verdadera innovación del proyecto consiste en incluir el concepto denominado 'deuda justa'", explicó el legislador cabildante.

Y agregó que ese "monto" considerado "justo" será el "inicialmente convenido en moneda nacional o extranjera, convertido a unidades indexadas al valor de la fecha de realizado el contrato, al que se le suma una tasa efectiva anual del 2% por concepto de intereses, multas, mora y cualquier otro tipo de recargo".

Esto quiere decir que todo lo adeudado –incluidos recargos– será pasado a unidades indexadas, siempre restándose lo que ya se lleve pago por parte del acreedor.

Por otra parte, el senador agregó que otra novedad del proyecto es el artículo que establece "topes máximos" a los "intereses" tomando como base los que el Estado paga para obtener financiamiento. "Si es en moneda nacional el límite será de cuatro veces el monto al que se endeuda el Estado, la tasa de endeudamiento. Y si fuera en dólares, será a tres veces la tasa en la que se endeuda el Estado".

Esta es una de las prioridades legislativas de Cabildo Abierto, que el pasado 8 de mayo, durante la declaración a la prensa de Manini Ríos tras la destitución de Irene Moreira por la polémica adjudicación directa de una vivienda a una militante partidaria –entre otros casos más– fue destacada.

Ese día Manini Ríos señaló, luego de una reunión de la Mesa Política, que Cabildo Abierto se había dado plazo "a sí mismo", aunque no a modo de "últimatum", que se daría hasta fin de mayo para "buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el clearing".