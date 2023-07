Boleteros denunciaron la problemática de la falta de personal que causó demoras en el Campeón del Siglo

El partido Peñarol vs Defensor Sporting este domingo en el Campeón del Siglo tuvo demoras en los accesos a las tribunas debido que hubo menos personal de boletería que lo habitual para un partido con unas 25.000 personas.

Los carboneros emitieron un comunicado a pocas horas del partido, que comenzaba a las 15:00, en el que pedían a sus hinchas que fueran con tiempo al estadio debido a que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) les había notificado que solo iban a haber 30 boleteros cuando lo habitual para esos partidos, según los mirasoles, era de entre 50 y 60 funcionarios.

Este domingo el presidente del Personal de Recaudación de la AUF, Gerardo Techera, contó la problemática que tiene su sector y lo que pasó este domingo en el Campeón del Siglo.

Hinchas de Peñarol en el Campeón del Siglo / Archivo

“Venimos complicados porque un partido que era de tener alrededor de 60 compañeros, tenemos 30”, dijo a Carve Deportiva. “Ese motivo se da porque hay partidos a la misma hora y no podemos reclutar gente de otras canchas que vengan a dar una mano. Hay compañeros que llegan porque llegan, por el amor propio al trabajo y a los años que tenemos y tratamos de sacar adelante los partidos. Pero llega un momento que es imposible”, dijo.

Este domingo, además del partido Peñarol vs Defensor Sporting, se jugó el partido Boston River vs Wanderers a las 12:00 en Las Piedras, y por Segunda división se jugaban Rampla vs Potencia y Oriental vs Cerrito, ambos a las 15:00; mientras que por la Primera Amateur jugaron Deportivo Italiano vs Coopera a las 13:00 y hubo otros tres partidos a las 15:00, todos en Montevideo.

Techera señaló que el año pasado cuando asumieron al frente del gremio de trabajadores se reunieron con el Ejecutivo de la AUF y tendieron puentes.

“No podíamos dejar que se siguiera desangrando”, dijo. “Logramos firmar un acuerdo hasta 2025 que si se jubilaba uno, se reponía”.

“Hoy se fueron tres compañeros, se repusieron tres compañeros, pero somos 92, cuando en el año 1991, por poner un año, éramos 275 funcionarios”, comentó.

Para Techera, “se necesita más gente” en boleterías. “Porque lo que estamos haciendo es que no cuidamos a la gente, porque la gente viene y entra más tarde. Y es lógico que la gente que tiene butaca o tiene la entrada mucho tiempo antes, primero se la agarra con la Policía y después con nosotros”.

“A esto sumale gente (hinchas) veterana que nos ha dicho en varias oportunidades de por qué no poner una boletería, y hay gente que no sabe manejar una aplicación y si no es por su nieto o sus hijos, se queda en la casa mirando por TV”, señaló.

Boleterías del Centenario

El funcionario reconoció que hay un “achique” de gastos en la AUF. “Está perfecto, que hay que controlar los gastos, que son los clubes, pero estamos corriendo a la gente”.

Techera sostuvo que tiene diálogo con las autoridades de la AUF a través del director ejecutivo Enrique Moreira.

Para el responsable del gremio deben ingresar unos 40 funcionarios más para Personal de Recaudación.

“Lo que falta es voluntad”, dijo Techera. “El Ejecutivo ya sabe la idea nuestra, que estamos necesitando gente. Durante dos años perdimos fuentes laborales. Dejamos en claro que no íbamos a perder más trabajos, especialmente en la puerta, y que no pueda venir gente de afuera a hacer nuestro trabajo”.