Bomba de Alonso: el posible retiro y la incógnita de su futuro

Fernando Alonso, actual piloto de Aston Martin, habló con los medios de comunicación en la presentación del AMR24, el auto que utilizará él y Lance Stroll en la escuderia británica para la temporada entrante, y en donde se refirió a diversos temas, como la posibilidad del retiro o las chances de cambiar de equipo si decide continuar en la Fórmula 1.

Con respecto a su futuro en 2025 y sus chances de permanecer en Aston Martin, en cuanto salió a la luz de que Lewis Hamilton se irá de Mercedes para pasar a Ferarri, el nombre de Alonso no tardó en sonar como posible sustituto del siete veces campeón del mundo. Los de Brackley perderán a uno de los máximos ganadores de la historia y, si planea reemplazarlo con un piloto de la misma talla, solo tiene dos opciones: Max Verstappen o el propio Fernando.

La primera opción es imposible porque se encuentra en el mejor equipo de la actualidad y tiene contrato hasta 2028, por lo que queda la opción de Alonso. No obstante, dependerá de las intenciones de Toto Wolff con Mercedes en si prefiere un piloto con experiencia y títulos en su palmarés, o uno más jóven para darle protagonismo y liderazgo a George Russell.

Con todo este mar de rumores, Alonso en la presentación del AMR24 le agregó una nueva variante que puede modificarlo todo: el retiro en 2025. "Antes, hay varias cosas por las que debo pasar. Primero, necesito decidir yo mismo qué es lo que quiero hacer en el futuro. Si quiero comprometer mi vida otra vez por varios años más por este deporte que amo. Amo pilotar. He estado pilotando todo el invierno distintos coches: DTM, carcross, Kart, coche de rally… amo la F1, pero generalmente es que amo pilotar. Así que si no piloto en la F1 encontraré mi forma de ser feliz en el motorsport. Y quizás tener más tiempo para mi vida privada, que es también muy importante en esta parte de mi vida o a esta edad", comenzó explicando.

"Pero esta es una decisión que tengo que tomar conmigo mismo, necesito pensar y estar comprometido con el equipo en el caso que esté seguro que he entendido que los siguientes años de mi vida serán en un equipo, dedicándole el 100% de mi tiempo", agregó.

No obstante, si Alonso decide continuar, dejó en claro que la prioridad la tendrá Aston Martin: "Una vez que haga esto y tome mi decisión, me sentaré con Aston Martin y les diré: ‘Ok, he tomado esta decisión y me gustaría continuar en este proyecto’. Porque creo que dimos un gran paso adelante el año pasado, construimos muchas cosas juntos, lo tenemos todo para tener éxito en el futuro y creo en este proyecto", señaló.

"Cuando decida si quiero continuar pilotando o no en el futuro, primero, las únicas charlas que voy a tener al inicio serán con Aston Martin, porque esa es mi única prioridad", manifestó.

Ahora bien, si decide continuar en la Fórmula 1 y no logra un acuerdo con Aston Martin, ahí si sería el momento de buscar otras opciones: "Pero si no alcanzamos un acuerdo y quiero comprometerme corriendo en F1, yo sé que tengo una posición privilegiada. Probablemente soy atractivo para otros equipos por el rendimiento que vieron el año pasado y mi compromiso, y hay solo 3 campeones del mundo en la parrilla (Hamilton, Verstappen y Alonso) y solo hay uno disponible (en referencia a sí mismo)", dijo.

Además, expresó en porcentaje las posibilidades de su retiro en 2025: "Pues… 50-50%...cada año que he empezado en la F1 me lo tomo como que puede ser la última temporada. Claro que sí. Porque no tengo contrato para el año que viene de momento y no sé lo que puede pasar. Al mismo tiempo, todo lo que hago y lo que entreno y lo que intento preparar con mis fiscos y con la familia y con todo, es intentar buscar la mayor eficiencia a la hora de viajar, el mayor tiempo de estar en casa, de estar con los míos, que mi familia y amigos puedan venir a más carreras para, en caso de seguir corriendo los próximos años, que todos los sacrificios que haces, que renuncias un poco a tu vida, pues que no sean tan grandes y que puedas tener cerca de los tuyos", narró.

"Me veo bien por ahora, pero creo que después de 3, 4 o 5 carreras y de estos primeros viajes, un poco difíciles, como Bahrein, Arabia Saudí, Australia, Japón y China, que van a ser ya un poco matadores, ahí me voy a sentar un poco conmigo mismo y decir si esto merece la pena o no unos cuantos años más o un año más o lo que sea", declaró sobre el momento en el que tomará la decisión.

Por último, dejó en claro que, sea cual sea la decisión, no es por una cuestión de edad: "Me siento bien. Me siento más en forma que nunca. Los números que he logrado en todos los test físicos que hacemos cada año han sido los mejores de siempre este año. Este año he entrenado un poco diferente. Hemos añadido un nutricionista en el equipo que me ha hecho cambiar un poco en la manera de ver las cosas y cómo preparar el cuerpo. No lo sé. Todo lo que hago en la vida y lo que hice en los últimos meses fue solo para prepararme mejor que nunca para una larga temporada. Y para que, en el caso de que quiera seguir pilotando (en 2025), ser mejor que nunca", comenzó explicando.

"Para el año que viene o los siguientes dos años necesito estar primero yo listo conmigo para ese compromiso. No voy a pilotar varios años más en la F1 solo por pilotar y divertirme. No soy ese tipo de piloto. No soy ese tipo de persona. Si decido seguir pilotando (en F1) es porque sé, empezando por mí mismo, que puedo dar el 100% al equipo dentro y fuera de la pista, con el trabajo de simulador, el trabajo de marketing, ofrecer resultados en pista… así que me preparo para eso en el supuesto que quiera seguir pilotando. Y si sigo, veremos qué opciones tenemos", concluyó.