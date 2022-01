Bomberos inició el sábado con 70 intervenciones y ansía llegada de lluvias

El cuerpo de bomberos vive días intensos. Luego de un viernes con récord de incendios, la jornada de este sábado vuelve a mostrar situaciones complejas debido a las altas temperaturas.

Pablo Benítez, vocero de Bomberos, dijo a El Observador que este viernes intervinieron en más 200 incendios, en una de las jornadas más intensas de la actual ola de calor.

Pese a las precipitaciones aisladas en algunas zonas del país, la jornada de este sábado no da tregua. Benítez aclaró que el horario en el que se registran los mayores percances se da a partir de las once de la mañana, cuando los sucesos "se comienzan a intensificar". En la mañana de hoy, antes de las once, los bomberos ya estaban atendiendo “más de 70 intervenciones”, según informó.

Los cuatro eventos que consideró "más complejos" fueron en San José, en Melilla, en la ruta 101 km 25, y en un acerradero en el Cerro de Montevideo.

"Los incendios de campo no los apagás en un día", dijo Benítez, y explicó que en esos casos se requiere enfriar las áreas circundantes.

Consultado sobre el efecto de las precipitaciones, el vocero de Bomberos dijo que “lo clave es que descienda la temperatura", así como “que haya humedad”.

Benítez advirtió que la capacidad de respuesta de Bomberos podría verse resentida, ya que la alta cantidad de focos obliga a priorizar ciertas situaciones por encima de otras. Es así que situaciones que ocurren más frecuentemente, como la quema de contenedores, quedan en tercer plano.

Recordó además que un equipo de bomberos asiste a cada intervención con un promedio de dos o tres bomberos y que luego, en caso de ser necesario, se derivan apoyos. Por lo tanto, sería imposible "atender más de 100 intervenciones" en simultáneo, alertó.