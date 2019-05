Bonomi dijo que la policía detuvo más de 10 veces a un menor que queda suelto y "sigue robando"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo este viernes en la tarde en el balneario San Luis para inaugurar de manera oficial las cámaras de videovigilancia en la zona. Allí, el ministro expresó que “las cámaras no solucionan el problema" y que "el problema de la seguridad es mucho más complejo”.

"Acá hay un menor que tiene mucho que ver con lo que está pasando y que la Policía debe haber agarrado 10 o 12 veces. Creo que me quedó corto y es mejor todavía para la Policía, pero no para lo que pasa después, que lo sueltan y sigue robando. Acá la conexión Policía-Jueces-Fiscales no funciona", expresó Bonomi, según consignó el portal Ecos.

Las diferencias entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial se extienden desde hace varios meses, y se profundizaron con la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal.

En San Luis, la inseguridad cobró fuerza cuando se registraron tres muertes en un lapso de nueve meses, entre 2017 y 2018. El primero fue cuando hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en pleno mediodía frente a la escuela del balneario, porque intentó evitar que su cuñada fuera asaltada. Los ladrones escaparon pero luego fueron detenidos y, por falta de pruebas, fueron liberados, aunque uno de ellos fue imputado semanas después por otro homicidio.

Tres meses después, una anciana de 88 años fue asaltada dentro de su casa y el delincuente la dejó inconsciente de un golpe en la cabeza. Murió a los pocos días.

El último caso ocurrió el último día de julio. Raúl Moller, un militar retirado de 65 años, amaneció muerto de hipotermia en su baño, y aunque los investigadores no definieron todavía que haya sido asesinado, sí constataron que en esa noche entraron a su casa y le robaron varios objetos: dos televisores, una garrafa, y dinero que había cobrado. Tampoco hay detenidos por este caso.

Hace un año, en mayo de 2018, el presidente Tabaré Vázquez visitó San Luis y prometió que aumentaría el patrullaje y que acercaría a todas las instituciones de los tres niveles de gobierno para que abordaran los problemas sociales del balneario en forma integral, nucleados en una comisión. Según una recorrida que realizó El Observador meses después, los vecinos dijeron que el patrullaje mejoró, pero el funcionamiento de la comisión era difícil de determinar.

El Ministerio del Interior inauguró 12 cámaras en el balneario. Bonomi aprovechó para destacar que en los primeros cuatro meses del año los homicidios en Canelones disminuyeron 47%, en comparación con el mismo período de 2018. En San Luis, en concreto, las rapiñas bajaron de 14 en 2018 a 4 de 2019.

“La Policía, los jueces y los fiscales debemos estar en sintonía para abordar el tema de seguridad y no solo pensar que hay más seguridad cuando la Policía actúa, porque lo más importante es la prevención, las cámaras y el patrullaje forman parte de eso y también hay una prevención social que no depende del ministerio”, dijo el ministro.

En Canelones hay 454 cámaras en funcionamiento del Ministerio del Interior, distribuidas de la siguiente forma: 37 en Atlántida, 40 en Canelones, 24 en Colonia Nicolich, 8 en Costa Azul, 7 en Cuchilla Alta, 36 en El Pinar, 5 en La Floresta, 49 en La Paz, 5 en La Tuna, 27 en Lagomar, 54 en Parque del Plata, 22 en Paso Carrasco, 38 en Progreso, 50 en Salinas, 19 en San Jacinto, 12 en San Luis, 9 en Santa Lucía y 12 en Sauce.