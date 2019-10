Bonomi: el Frente Amplio "no dio el mensaje correcto sobre seguridad"

El ministro del Interior dijo que la seguridad es el principal motivo de la pérdida de votos del Frente Amplio en la primera vuelta electoral y que su fuerza política no dio el mensaje correcto al respecto.

"No se dio un mensaje correcto desde el Frente en la seguridad pública", dijo el ministro al ser entrevistado por el programa InterCambio de M24 y agregó que en las últimas semanas las expectativas subieron y que eso lo llevo a decir que su fuerza política ganaba con mayoría parlamentaria, algo que no sucedió.

También dijo que en el próximo período legislativo, "habrá un Parlamento electo más proclive a votar cosas más duras" y que la ciudadanía está dando "mensajes sobre la seguridad pública" desde hace nueve o diez años" pero que "hay gente que no lo quiere ver".

"En los comité de base, militantes del Frente Amplio pedían mano dura, cadena perpetua, pena de muerte, no era el conjunto, pero lo pedían en las zonas donde estaban más necesitados, y todavía algunos sectores del Frente, cuando uno tomaba medidas fuertes decía: "No, no se puede estigmatizar", y la gente ahí nos decía, "por favor, estigmatícennos'", relató el ministro y senador electo por el MPP.

Con respecto a la campaña del Frente Amplio para el balotaje, expresó que su fuerza política tiene que "dibujar con tres, cuatro, cinco temas el proyecto de país y transmitirlo con sencillez a la gente".

También se refirió al senador electo por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, a quien dijo que no quiere demonizar, algo que, según su opinión, hizo el Frente Amplio, y que eso no había sido lo mejor".