Brasil extraditará a Morabito a Italia, sin mediación de Uruguay

El mafioso italiano Rocco Morabito será extraditado desde Brasil a Italia, sin la mediación de Uruguay, confirmaron las autoridades este martes en una conferencia de prensa. Un día después de ser designado, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, celebró la captura en Brasil de Morabito, que escapó hace dos años de ex Cárcel Central, en el Centro de Montevideo.

“Fue un episodio que nos llenó de vergüenza. Se fue caminando de Cárcel Central. Fue una vergüenza internacional”, agregó. “Fue una actitud papelonezca para nuestro país”, sostuvo este martes en una conferencia de prensa. Además, anunció que tendrá una entrevista con el embajador italiano, Giovanni Iannuzi, “que quiere venir a agradecer la labor de la policía y la fiscalía”, dijo. Añadió que fue un trabajo “silencioso” y “metódico”.

Por una situación jurídica, Morabito será extraditado a Italia para ser juzgado por la justicia de ese país. Hay una nueva orden de captura internacional de Italia y por eso la policía federal brasileña no puede disponer la expulsión. “Uruguay no va a solicitar la extradición para no obstaculizar”, dijo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en esa instancia, en la sede del Ministerio del Interior en Montevideo.

Fiscalía judicializará el caso porque “hay otros responsables en la fuga”, adelantó el fiscal Ricardo Lackner. Morabito se fugó el 23 de junio de 2019 junto a otros tres reclusos. Estaba preso desde 2017, mientras se procesaba su extradición a Italia. Sindicado como uno de los capos de ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, está acusado de tráfico de drogas.

Salió por la azotea de la prisión, entró a un departamento del quinto piso del edificio contiguo, le robó $ 3.000 a la propietaria de la vivienda y se fue en taxi a una pizzería en Punta Carretas.

Allí lo esperaba un ciudadano ruso, que terminaría siendo imputado por encubrimiento. Morabito luego viajó a Minas y su rastró se perdió hasta este lunes, cuando cayó en la ciudad brasileña de João Pessoa.

Heber destacó sobre el mediodía de este martes la felicitación que recibió Uruguay por parte de la Policía italiana, al haber colaborado en las acciones que determinaron la captura de Morabito. “Felicito el trabajo policial que ayudó, internacionalmente, a darle captura”, expresó.

La Embajada italiana en el Uruguay había destacado también a "gran contribución" del fallecido Jorge Larrañaga con ese objetivo.

Según el ministro, no existe una decisión por parte del gobierno brasileño sobre si el acusado será extraditado a Italia o a Uruguay.

Fuentes de Interpol dijeron a El Observador que Italia hará valer su pedido de extradición. A nivel local, Morabito estaba preso por falsificación de documentos, luego de haber ingresado en 2003 con identidad falsa.

El delincuente llegó a vivir 13 años en Punta de Este bajo la identidad de Francisco Antonio Capeletto, hasta que fue identificado luego de inscribir a su hija en un colegio bajo su verdadero apellido.

En Uruguay debería seguir cumpliendo esa pena y además responder por su fuga.

El nuevo ministro del Interior señaló que, a nivel de la cartera de seguridad, la investigación administrativa iniciada para determinar responsabilidades y eventuales complicidades en la fuga sigue abierta.

A nivel judicial el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, indaga también el escape y si hubo pago de sobornos a policías para facilitar la huida. Más de 20 funcionarios han pasado por la investigación.