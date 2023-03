Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina ante una eventual crisis por la quiebra del Silicon Valley Bank

La quiebra del Silicon Valley de California, orientado a las empresas tecnológicas, y la consiguiente caída del Signatura Bank, con casa matriz en Nueva York, impactó en las acciones y títulos de los principales mercados bursátiles de América latina en forma distinta.

Las cinco principales economías de la región, Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina no reaccionaron en cadena ante las turbulencias financieras y las caídas de los valores bursátiles en distintos lugares del mundo. Sin embargo, hay temor en los operadores financieros de la región.

El impacto no fue tan grande ante la quiebra de los bancos por la reacción del gobierno de Joe Biden, quien lanzó emitió un mensaje de tranquilidad al advertir que la Reserva Federal mantendrá los depósitos a salvo y que las pérdidas no serán pagadas por los contribuyentes.

Ese intento de mostrar la solidez del sistema llevó en Chile a una depreciación moderada del peso frente al dólar y al tiempo que la bolsa registró caídas.

En Brasil, especialmente entre los operadores de la Bolsa de San Pablo, los inversores estaban atentos a la posibilidad de que se produzcan nuevos cimbronazos. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, declaró que la evolución de la situación hará que el Banco Central del país tome alguna medida en caso de impactar en los mercados brasileños

“No sé si generará una crisis sistémica, aparentemente no. No he visto a nadie tratar este episodio como Lehman Brothers. Pero el caso es que lo ocurrido es grave”, afirmó Haddad en un encuentro donde se trataba el proyecto de reforma tributaria enviado por Lula.

Las tasas de interés están elevadas, en el orden del 13,75%, lo cual resulta un freno para la actividad económica pero una barrera para las corridas bursátiles ya que se presenta como alternativa de inversión.

La Bolsa de San Pablo, el lunes empezó con una fuerte caída, pero se recuperó a lo largo de la jornada y solo tuvo una baja del 0,3% respecto del día anterior. El real bajó frente al dólar algo menos del 1%.

En México, el principal índice bursátil, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, caía desde el jueves un 2,6%, mientras que el viernes y el lunes se mantuvo estable. A su vez, el lunes, el dólar llegó a cotizar a 19,01 pesos, pero se recuperó tras el discurso de Biden y recuperó terreno y un dólar pasó a costar 18,7 pesos.

En México, las acciones bursátiles más afectadas fueron las de los bancos, muchos de los cuales operan con inversores estadounidenses. El Tratado de Libre Comercio (NAFTA) que tienen el país con sus vecinos del norte –Canadá y Estados Unidos- lo hace más vulnerable que otras economías latinoamericanas.

En Chile, el lunes comenzó una depreciación de la divisa local. El dólar se cotizó a 800 pesos chilenos en una jornada de volatilidad según la prensa del país. Para sostener el tipo de cambio y la actividad financiera, el Banco Central de Chile licitará esta semana renovaciones de contratos a largo plazo y también la venta de US$ 3.455 millones para sostener la cotización de la moneda local,

El IPSA, el principal índice bursátil de Chile, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santiago, este lunes retrocedió un 1,05% y solo cinco de las 29 acciones cerraron al alza. El Banco Santander fue el más afectado con una caída del 3,4%, mientras que el BCI caía un 2,83%.

Además, varios startups chilenos sufrieron el impacto porque tienen cuentas en el Silicon Valley Bank.

En Colombia, el principal índice de la Bolsa de Valores, el MSCI Colcap, cayó el viernes en el orden del 2,6%. El impacto de la caída de los bancos de California y Nueva York mantiene a la banca colombiana atenta, aunque no se produjeron corridas.

En la Argentina, la Bolsa de Valores de Buenos Aires fue arrastrada por la caída de los dos bancos y cerró el viernes con una baja del 4,73%. Las acciones más afectadas fueron las de la Transportadora de Energía, Transener, con un retroceso del 8,49%; y la petrolera estatal YPF, con un descenso del 7,29%. El lunes, la plaza financiera seguía con las turbulencias propias del país, pero sin retrocesos por lo sucedido en Estados Unidos.

El escenario, que hasta ahora no tiene comparación con la crisis de 2008, depende de que se contagien otras entidades financieras en Estados Unidos.

La repercusión en bolsas importantes fue de caídas, por caso el Nikkei japonés caía el lunes en el orden del 1,11% este lunes. El Euro Stoxx 50, que representa el índice bursátil de las 50 empresas más grandes de la eurozona retrocedió un 3,46%. El Ibex 35, español, cayó un 3,51%.

(Con información de agencias