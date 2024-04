Alejandro Fernández: "El PP catalán lleva girando como una peonza demasiado tiempo"

El presidente del PP catalán y candidato popular al 12M, Alejandro Fernández, ha rechazado este miércoles que su formación se ubique dentro del catalanismo y ha considerado que "uno de los problemas que ha tenido el partido es que lleva girando como una peonza demasiado tiempo".



En una entrevista en Onda Cero, en la que ha asegurado que tiene una sintonía "total" con la dirección nacional del partido, con la que meses atrás discrepó abiertamente por los intentos de acercamiento a Junts, Fernández ha rehuido del concepto "constitucionalismo catalanista" propuesto en su momento por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



"No voy a comprar principios ideológicos que no son los míos. El PP no viene de (Enric) Prat de la Riba (fundador de la Lliga Regionalista y primer presidente de la Mancomunidad catalana). Somos otra cosa", ha sostenido.



"Si somos rigurosos, nosotros no encajamos en esta tradición de pensamiento", ha agregado el dirigente popular, que sin embargo ha subrayado que "si catalanismo es, como muchos intentan interpretar, querer a Cataluña, más que quiero yo a Cataluña no la quiere nadie".



Fernández ha reiterado su rechazo rotundo a cualquier aproximación a Junts, remarcando que es un partido "nacional-populista de corte supremacista identitario" que quiere "destruir las instituciones".



Asimismo, se ha mostrado "muy escéptico" con la posibilidad de que el partido del expresidente Carles Puigdemont se transforme y se vuelva "normal".



"La posibilidad de que Junts se convierta en la Convergencia del año 1984 la veo muy remota por no decir imposible", ha agregado Fernández, que ha asegurado que la dirección nacional del partido comparte la misma opinión.



Según Fernández, "ahora mismo, la sintonía con Génova es total": "He demostrado credibilidad, cuando he tenido un criterio distinto lo he dicho públicamente sin ningún problema. Del mismo modo, a día de hoy, la sintonía es total sobre lo que hacer".



Preguntado por su relación con Puigdemont o con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el dirigente popular ha señalado que el expresidente es "tremendamente arisco", mientras que el líder republicano es "una persona de trato afable, mimoso, incluso en exceso, empalagoso", con la que mantiene una relación "cordial", aunque ha remarcado que "los dos son igual de nefastos para Cataluña".



Sobre Puigdemont y su anuncio de que dejará la política activa si no es elegido presidente, ha señalado que "mucha gente recibiría como agua de mayo esa noticia".



"Le he notado inquieto y, por su propio bien, creo que le iría bien dejar un tiempecito la política", ha agregado. EFE