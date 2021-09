Brasileño pagó US$ 54.000 por un potrillo Criollo que se presentará en la Expo Prado

Un potrillo de la raza Criollos, llamado Jagüel Troyano y criado por la cabaña Septiembre (de Maldonado), se vendió por US$ 54.000 y fue adquirido por la cabaña paulista Villa da Rainha, del criador brasileño Carlos Vila.

Juan Andrés Dutra, el rematador que bajó el martillo para esa venta, comentó que se trata de un potrillo “realmente espectacular”, que tiene un “enorme futuro” y que “este fue el segundo mejor precio de la historia por un Criollo”.

Jagüel Troyano, que ocupaba el N° 9 del catálogo de ventas, es hijo de un padrillo de la cabaña artíguense Santa María (Porá Cantagallo) y de un vientre de Septiembre (Jagüel Neblina, hija de un legendario padrillo de Septiembre, RD Escorpiao).

La cabaña Septiembre tiene como titular a Jorge Cordero y como administrador a Álvaro Rubio.

Cordero informó a El Observador que este ejemplar nació el 20 de setiembre de 2018, es de pelo gateado, viene de ser el cuarto mejor macho en la Expo Otoño de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU) y que es un potrillo "de increíble calidad y estructura"; durante la próxima semana participará en las calificaciones de la Expo Prado 2021.

Septiembre

Jagüel Troyano, criado por la cabaña Septiembre, de Green Belt SA.

La comercialización se concretó en el marco de un remate de genética de la raza Criollos de dos de las cabañas más destacadas en el país y en la región: Septiembre, de Green Belt SA, y Santa María, de Carlos Parietti Henderson.

El remate fue coordinado por los escritorios rurales Dutra Hnos. e Indarte y Cía y tuvo como base de actividades la sede de Dutra Hnos., en Montevideo.

Dutra detalló que la oferta original era de 20 animales y que la subasta consideró finalmente la colocación de los 14 que tenían preofertas, siete por cada cabaña.

El remate, donde hubo pujas de inversores locales y también desde Argentina, Brasil y Paraguay, se desarrolló de modo virtual, con los interesados siguiendo la instancia por TV e Internet.

"Algo que nos dejó muy contentos es que si bien varios caballos fueron comprados desde el exterior, hubo unos cuantos que se quedan en el país", añadió Dutra.

Los US$ 54.000 pagados por ese ejemplar sorprenden (la venta es en 18 cuotas de US$ 3.000), pero hubo otros valores elevados en esta subasta, con colocaciones de animales a precios entre US$ 10.000 a US$ 20.000, un pago promedio por los 14 por encima de los US$ 12.000 y un valor mínimo de US$ 5.400.

Septiembre

Jagüel Troyano.

Como se indicó, esos US$ 54.000 pasaron a ser el segundo mayor precio en la historia por un Criollo, dado que en 2016 el Gran Campeón de la XXXVI Expo Otoño de la SCCCU (Gomensoro de Santa Marcia, de la cabaña artiguense Santa Marcia) fue cotizado en US$ 125.000, tras venderse el 80% del ejemplar en 40 cuotas de US$ 2.500 (US$ 100.000).

Aquella venta la hizo la firma Victorica & Asociados en la manguera de la Rural del Prado y el comprador fue el argentino Julio Trevisan, de cabaña El Picazo, de Chascomus, Buenos Aires.