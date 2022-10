Brian Ocampo, Monzeglio y Thiago Vecino compartieron el mensaje de Higuaín contra el bullying

Un comentario de Gonzalo Higuaín al hablar sobre el bullying que sufrió como futbolista fue compartido en las últimas horas por los jugadores uruguayos Brian Ocampo, Thiago Vecino y Manuel Monzeglio, todos formados en Nacional.

En su mensaje, el delantero argentino habla de los ataques que ha sufrido en las redes sociales durante su carrera, al ser consultado por ese tema en la reciente conferencia de prensa que dio para anunciar su retiro del fútbol.

“Lo único que pido o que siento es que la gente tome conciencia antes de hacer un comentario o antes de publicar algo, porque no saben el daño irreparable que generan en otras personas”, señaló.

Gonzalo Higuaín, las redes sociales y el bullying. pic.twitter.com/R7TP8bWsi2 — Roberto Parrottino (@rparrottino) October 4, 2022

“Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de defenderse o hablar”, agregó Higuaín, quien dijo conocer bien del tema. “Lo he sufrido en primera persona y me ha dolido”, sostuvo.

AFP

Gonzalo Higuaín

El argentino agregó que gracias a su familia superó las duras críticas que recibió y salió adelante. "Pero hay gente que no sale adelante", expresó.

“Cinco segundos atrás de una computadora arruinan personas", expresó.

“Es algo que nunca va a cambiar porque los guapos anónimos van a existir toda la vida. Es lo que vende, justamente: cargar a la gente, lastimarla. Las buenas noticias no venden. Lo único que pido es conciencia antes de hacer las cosas", agregó.

Ocampo y Vecino compartieron el mensaje en su Instagram. Monzeglio también lo subió y luego lo bajó de sus redes.

Higuaín había anunciado el lunes su retirada del fútbol a los 34 años tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la selección albiceleste.

La retirada definitiva se producirá al final de la temporada con Inter de Miami, equipo al que todavía le queda un partido de la temporada regular el próximo domingo cuando reciba al Montreal.