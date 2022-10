Higuaín, una carrera brillante en clubes y víctima del bullying en la selección argentina

El argentino Gonzalo “Pipita” Higuaín, delantero de Inter de Miami de Estados Unidos, anunció este lunes su retirada del fútbol a los 34 años tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la selección albiceleste, donde tuvo más sombras que luces.

"Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos", dijo un emocionado Higuaín durante una rueda de prensa en Miami.

Entre sus momentos buenos, sin dudas, está su carrera en clubes.

Una visita de Forlán a Miami

Hijo del defensor Jorge Higuaín, Gonzalo nació en Brest, Francia, y debutó en River Plate a los 17 años, en 2005, donde mostró su capacidad goleadora.

Eso llevó a que un año después fuera transferido a Real Madrid a cambio de US$ 12 millones. En los merengues jugó siete temporadas, con 121 goles y tres títulos de LaLiga de España.

En 2013 cambió de club y de liga al pasar a Napoli de Italia. Jugó tres años, fue goleador e ídolo, pero pasó de héroe a villano cuando Juventus, el eterno rival del norte de los napolitanos, lo contrató por € 90 millones, el que fue en ese momento el pase más caro del fútbol italiano.

En Nápoli la rompió

Además de la Juve, jugó en Milan y Chelsea, hasta que en 2020 se fue a Inter de Miami, el club de David Beckham en la MLS, donde lo dirigió Diego Alonso.

Los momentos “no tan buenos”

Higuaín señaló este lunes que "es el momento de decir basta". "Es el momento de disfrutar de mi familia", agregó.

"La decisión de dejar el fútbol profesional fue tomada hace tres o cuatro meses, se lo comuniqué al club. Llegamos a un acuerdo, no fue de un día para otro. Yo ya venía trabajándolo hace años", reveló el atacante, quien ha anotado 32 goles en la selección argentina y más de 300 en total.

Con la albiceleste jugó tres mundiales: 2010, 2014 y 2018.

Con Argentina

El centrodelantero fue criticado y duramente atacado en la prensa de su país y en las redes sociales por haber fallado en partidos claves de la selección argentina.

"Cinco segundos detrás de una computadora arruinan personas", dijo al ser consultado por los cuestionamientos por su participación en la albiceleste.

En ese período, que compartió con la gran figura Lionel Messi, Higuaín fue parte de un lapso de sequía de títulos de la selección argentina que abarcó 28 años en total y que concluyó el año pasado con la conquista de la Copa América en Brasil, aunque el delantero ya no integraba la albiceleste.

Con Argentina

Su calvario con la selección comenzó en Mundial de Brasil 2014, en el que fueron vicecampeones al perder la final contra Alemania.

En esa final se lo cuestionó por una ocasión que falló cuando el partido estaba empatado sin goles y tuvo un mano a mano ante el golero germano.

Además, anotó un gol, pero fue anulado por fuera de juego y protagonizó una jugada en la que el arquero Maneul Neuer lo atropelló y Argentina reclamó penal.

Al año siguiente, el equipo albiceleste que lideraba Lionel Messi volvió a perder otra final en la Copa América de Chile 2015.

Argentina llegó a la definición ante los dueños de casa y el partido por el título se fue a penales. Luego de que Messi marcara el primer penal, Higuaín cobró el segundo remate para su equipo y su tiro se fue por arriba del travesaño, lo que fue motivo de burlas.

Chile ganó la final por 4-1 y se coronó campeón.

AFP

Con Bentancur y las figuras de la Juve

Al año siguiente, en la Copa América Centenario disputada en Estados Unidos, volvió a repetirse la final. Y el marcador. El partido terminó 0-0 y los trasandinos volvieron a ganar por penales, en una tanda en la que Messi falló su remate y en la que Higuaín no estuvo porque fue sustituido en el segundo tiempo.

Su último episodio con la selección fue un discreto Mundial de Rusia 2018, en el que jugó en los partidos de fase de grupos, sin marcar goles, y sin tener minutos en el partido de la eliminación ante Francia.

En 2019 anunció su retiro de la selección, un ciclo que "finalizó para alegría de muchos", dijo, en mensaje para sus críticos.

Con sus 32 goles en Argentina, la misma cantidad que Diego Armando Maradona, es el quinto goleador histórico albiceleste por detrás de Lionel Messi (90), Gabriel Batistuta (54), Sergio Agüero (42) y Hernán Creso (35).

Higuaín en la Juve

Este jueves, el atacante anunció el cierre de su carrera. “Es el momento de decir basta, me duele en el alma pero es el momento de empezar nuevas aventuras”, expresó, visiblemente emocionado, el atacante que colgará los botines cuando termine la actual temporada en la MLS.

"Yo creo que nunca va a cambiar. Lo único que pido o que siento es que la gente tome conciencia antes de hacer un comentario o antes de publicar algo porque no saben el daño irreparable que generan en otras personas. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de defenderse. Yo lo he sufrido en primera persona (...) Cinco segundos detrás de una computadora arruinan personas", señaló sobre los frecuentes cuestionamientos que afrontó durante su prolongada participación de nueve años en la albiceleste.

AFP

El Pipita en la Juve

El mes pasado, en una entrevista con ESPN, el atacante dijo haber sufrido bullying por las críticas despiadadas.

"El bullying, la crítica feroz, está a la orden del día y es normal, la sufren millones de personas que no lo comunican y se convierte en una carga que puede producir la muerte. La gente no toma conciencia de eso, el hecho de cargar en cualquier ámbito deportivo, en un supermercado, ustedes en la prensa, hay muchos niños que no lo cuentan por miedo y toman una decisión drástica", dijo el Pipita, que terminó la conferencia de prensa de este lunes junto a su esposa y su hija.