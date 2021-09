Brotes generados por personas no vacunadas explican el aumento de casos en Canelones, según el MSP

En Canelones están en curso "bastantes brotes" de covid-19 para la situación epidemiológica reportada en general, dijo a El Observador el director Departamental de Salud del departamento, Diego García. La mayoría están ubicados sobre el eje de la ruta Interbalnearia, en la costa canaria, y hubo otro "grande" en Santa Rosa que ya se está apagando. "Por como estamos hoy, son brotes grandes, pero hace tres meses no lo eran", señaló el jerarca.

Esto explica, según el director departamental, el aumento de contagios registrado en Canelones durante los últimos días. Es el departamento que tiene el Índice de Harvard más alto del país (7,48 casos nuevos cada 100 mil habitantes), este miércoles cerró con 495 casos activos y registra un aumento sostenido de casos desde antes de la Noche de la Nostalgia, aunque siete días después del 24 de agosto el crecimiento se aceleró.

Si bien de los 430 casos activos que había hasta este lunes, el 65% correspondía a personas vacunadas y el 35% a personas que no fueron inoculados, la particularidad es que quienes desencadenaron los brotes –es decir, los casos índice– fueron personas que no están vacunadas "por voluntad propia". A su vez, otro de los problemas que enfrenta el departamento es la falta de respuesta para inocularse por primera vez.

"Podemos incidir y trabajar en muchas variables, pero todo se resume a las conductas individuales. Si el individuo se quiere vacunar, no pasa nada, puedo darte la vacuna, pero si no se quieren vacunar, ¿qué hacemos?", se preguntó García. La falta de personas con intención de vacunarse derivó en que esta semana, el Ministerio de Salud Pública (MSP) cerrara siete vacunatorios que daban primeras y segundas dosis. "Los cerramos porque no tenemos brazos para vacunar", señaló.

El director departamental de Salud entiende que el aumento de contagios no se puede explicar por un rezago de Canelones en la vacunación. Pese a que el departamento lleva al 63,74% de las personas inoculadas, García argumentó en un comunicado este miércoles que "Canelones cuenta con un 24% de personas menores de 12 años, personas que, por el momento, no están habilitadas para recibir la vacunación contra covid-19". "Si se tiene en cuenta este dato, la vacunación en nuestro departamento alcanza el 91% de los habilitados, lo que implica que Canelones se encuentra en el mismo rango de vacunación que el resto del país", afirmó.

Si bien cuando se puso en marcha el plan de vacunación Canelones empezó rezagado y solo tenía cinco vacunatorios habilitados –lo que derivó en la remoción del exdirector departamental de Salud–, con la llegada de las primeras dosis de Astrazeneca el departamento fue priorizado y llegó a tener más de 20 vacunatorios en distintos puntos.

Luego se comenzaron a realizar las iniciativas "barrio a barrio", "pueblo a pueblo", "olla a olla" y todas alcanzaron a Canelones, e incluso todavía continúan. "No es que nos quedamos quietos esperando a que la gente venga, la salimos a buscar. Yo he ido a olla a olla y cuando van sobrando vacunas, hemos salido a buscar gente para vacunar y alguna gente te dice 'no quiero'", contó el jerarca.

En un comunicado, la dirección departamental de Salud de Canelones recordó que la vacunación contra el covid-19 disminuye los casos graves, las internaciones en CTI y las muertes, pero que tanto Pfizer como la Coronavac de Sinovac reducen la posibilidad de contagio entre un 60% y un 75%, por lo que es "altamente recomendable" continuar usando mascarilla, ventilar los espacios y mantener la distancia física.