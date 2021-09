Fenómeno Canelones: el eje "duro" de la Interbalnearia, los menores de 12 y el boca a boca

La mañana era soleada en Totoral del Sauce, Canelones. En la cooperativa de mujeres rurales recibían con ambiente de fiesta a quienes deseaban vacunarse contra el covid-19. La plena sonaba a todo volumen mientras funcionarios tanto del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la alcaldía de Pando trabajaban con el propósito de llegar a más personas inmunizadas.

Canelones es el departamento con más casos nuevos por día, el que —en comparación a los otros— tiene una menor tasa de vacunación (64,31% con dos dosis de la población total) y a su vez, el que tiene más menores de 12 años: el 23,74% de ellos está en el departamento y hasta el momento no han sido incluidos en el plan de vacunación. "Nuestro departamento es complejo, no solo por lo que corresponde a la distancia, sino por la idiosincrasia de la gente y por la característica de la población: somos el departamento que más menores de 12 años tiene Uruguay", explicó a El Observador el director de Salud de Canelones, Diego García.

Diego García, director de Salud de Canelones

Según el último estudio realizado en Canelones, el brote de los nuevos casos activos se dio por contagios en donde la mayoría de estas personas no estaban vacunadas por decisión propia. "Hicimos un corte el pasado domingo 12 de setiembre y estudiamos todos los casos activos que teníamos en el departamento en ese momento", explicó García. Para esa fecha Canelones contaba con 579 casos activos. "Vimos que del total un 15% correspondía a menores de 12 años, un 20% a personas que podían vacunarse pero por voluntad propia no lo hicieron y un 65% que estaba vacunado con dos dosis y algunos con tres", aseguró el director. También dijo que todos transcurren la enfermedad de forma controlada y estable.

Consultado por el acenso de casos nuevos, el director respondió que es una causa "multifactorial". En primer lugar, García explicó que "de los mayores de 12 años hemos accedido a vacunar el 91% de las personas que pueden vacunarse, nos queda un porcentaje (9%), pero lo estamos yendo a buscar" aseguró. En segundo lugar, expuso que el aumento de la movilidad produce parte de los casos nuevos. En tercer lugar, García explicó que hay ciudadanos que "no creen ni en la vacuna ni en la enfermedad".

Por último, estableció que hay vacunados que dejan de cuidarse: "Mucha gente que se vacuna deja de usar tapabocas y sale a la calle", dijo y agregó: "La eficacia de la vacuna radica en prevenir una enfermedad grave, no a no contraer el virus", dijo.

"El corazón duro de los canarios"

El departamento puso a disposición de su población 22 vacunatorios, y aplicó diferentes programas: "olla a olla", "barrio a barrio" y "MSP inclusivo". Este último ofreció la posibilidad de ser trasladados a un vacunatorio a quiénes no podían asistir por sus propios medios y "a pesar de eso hay un porcentaje en el eje de la ruta Interbalnearia —en el corazón más duro de los canarios— que ha decidido por voluntad propia no vacunarse", dijo García.

Puerta del salón, Totoral del Sauce, Canelones

Ante esta realidad expresó que deben reforzar la información y dar a conocer los datos científicos para que la población valore el impacto de la vacuna contra el covid.

El director de Salud explicó que planean seguir con un nuevo plan que es volver a incentivar la ruta Interbalnearia que "es donde encontramos a más gente que no ha querido vacunarse", dijo.

La representante de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Silvia Calveira, que acompañaba a García en Sauce, aseguró que es muy importante captar a personas que empiezan a vacunarse porque "por una persona que viene luego son diez que se arriman", dijo y explicó: "Es el boca a boca y se transmite así, de diez que se enteran surgen otras diez y después 100, es exponencial y se propaga".

En la cooperativa de Totoral del Sauce este jueves, entre las 9 y las 12, se vacunaron 70 personas que tenían hora agendada previamente. De acuerdo con esa agenda, llevada adelante por el Mides, algunos recibían la primera y otros la segunda dosis.

Una de ellas era Leticia Delgado, quién acompañaba a su hijo Ezequiel, de 12 años, que recibiría la primera dosis contra el covid-19. Se enteraron del vacunatorio por una publicación en Facebook.

Según contó Delgado, su esposo fue el primer caso de covid-19 que se registró en esta localidad. Esto hizo que ella no dudara ni un segundo que apenas llegara la vacuna al país sus brazos iban a estar recibiendo las dosis. Agregó que su hermano y su cuñada decidieron no vacunarse porque argumentan que no confían en las vacunas. "No se dan nada, ni la de la gripe" dijo y continuó: "Mi hermano sufre del corazón, es fumador y obeso. Le decimos que si se agarra el virus lo mata y el contesta que prefiere morirse antes que vacunarse", relató.

La jornada del día comenzó en Totoral del Sauce y siguió en Las Piedras. Según informó García ese día se administraron un total de 230 dosis dadas, donde más de la mitad (el 57%) de ellas fueron primeras dosis.

Salón de una cooperativa de mujeres rurales que cedió el lugar para poder vacunar

Norma Griego es de Tala, ciudad de Canelones, ubicada a 25 minutos de Totoral del Sauce. Se enteró que podía vacunarse en Totoral por los grupos de mujeres rurales: "tuvimos una actividad el fin de semana en San Jacinto y ahí nos comentaron", explicó. No lo pensó dos veces y se arrimó y se dio —en su caso— la tercera dosis. Expresó que es asmática y se vacunó contra el covid-19 para no "arriesgarse".

También aseguró que en Tala hay personas que no quieren inmunizarse. Según explicó Griego "estas personas prefieren que el virus los ataque", dijo y remató: "le tienen miedo a la vacuna, y mantienen una vida normal los he visto sin tapaboca".

Calveira del Digesa contó que se encuentran con personas que por diferentes motivos les dicen por qué no quieren vacunarse pero ellos les responden mostrando los pros y los contras y por lo general terminan accediendo. "Es importante que la persona tenga el compromiso de querer y no obligarlo", agregó.

Por último, García remarcó que desde la dirección de Salud de Canelones se le ha dado a la población no solo la universalidad de la vacuna, sino también la accesibilidad y oportunidad.