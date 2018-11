Bruno Méndez: “Te esperamos en Europa me dijo Giroud” 

"Me llamó y me dijo que estaba citado. Yo no sabía qué decirle. No podía ser joda, porque era la voz de él, es inconfundible”, contó el zaguero Bruno Méndez sobre su charla con Mario Rebollo en el momento que se enteró que iba a viajar con la selección a los amistosos ante Brasil y Francia.

El zaguero de Wanderers estaba con la cabeza en otro lugar, mirando con su padre River Plate-Boca Juniors, por final de la Copa Libertadores.

Además sus planes con la celeste iban por otro camino, el del proceso. Nunca imaginó ser citado tan pronto a la mayor, confiesa.

Su cronograma de objetivos pasaba por jugar el Sudamericano y clasificar al Mundial sub 20, en 2019.

"Estuve con Diego Godín antes del partido contra Francia. Me habló, me felicitó y me dijo que intente repetir el partido con Brasil, que no tenía que demostrar nada"

“Se dio todo muy rápido y antes de tiempo, me parece a mí. Sinceramente nunca pensé que me pudieran llamar. Sé que el Maestro (Tabárez) está constantemente mirando a los juveniles, pero nunca sabés lo que piensa de vos”, aseguró el jugador, quien solamente le agradeció a Rebollo, porque no le salían las palabras. “No sabía qué responderle”, agregó.

Entre los nervios y la sorpresa su padre se comenzó a reír a carcajadas, sin parar. Cuando logró estabilizarse, se abrazaron, se tomaron cinco minutos para procesar la noticia y enseguida Bruno tuvo que armar las valijas ese mismo domingo para viajar al otro día rumbo a Europa.

Los recuerdos fueron pasando por su cabeza como rápidas diapositivas que lo llevaron a pensar en las buenas, y también en el momento en que pensó que el fútbol se le terminaba.

“Cuando me dejaron libre en Danubio a los 13 años pensé que ahí ya estaba”, comentó Méndez a Referí.

La bandeja de entrada de mensajes en su celular explotó. Familiares, amigos y todos sus compañeros de Wanderers dejaron un saludo. Luego, su llegada al aeropuerto fue con minutos de anticipación por la ansiedad que lo abrazaba. Durante ese rato, en el que estuvo junto a su familia en la terminal aérea, casi nadie lo reconoció, hasta que los periodistas comenzaron con las notas y la gente lo observó de manera diferente. Allí conoció a Mathías Suárez, quien también vivía su primera citación a la selección mayor, saludó al cuerpo técnico y Tabárez le dijo que después iban a tener tiempo para hablar con más tranquilidad.

"Tuve el bautismo en París en un restaurante de un amigo de Cavani, cerca de la Torre Eiffel. Nos hicieron hablar delante de todos a Cabaco, al Zorrito y a mí. Me puse nervioso, traté de meter seriedad, pero las palabras se me enredaron y me perdí en el discurso"

Viajó sin ningún acompañante de la celeste a su lado por lo que las horas de vuelo lo dejaron pensar en todo lo que iba a vivir en Europa. “Ahí se me cruzaba como iba a ser el primer entrenamiento, la relación con los compañeros que uno ve en la tele y que son referentes. Mi miedo era que no me dieran bola, que me dejaran apartado desde el primer momento, pero fue todo lo contrario”, aseguró.

El primero de los referentes en sorprenderlo fue ni más ni menos que Edinson Cavani: “No sabía cómo acercarme, pero él se arrimó, me felicitó y me dijo que me quedara tranquilo, que iba a estar todo bien”.

Su encuentro con Luis Suárez fue en un almuerzo en donde no cruzaron más que una bienvenida y las felicitaciones. Pero el momento más especial llegó cuando en un desayuno, Méndez se acercó a una mesa en donde estaban Lucas Torreira, Maximiliano Gómez y el cocinero Aldo Cauteruccio, quienes se fueron enseguida y lo dejaron mano a mano con el Pistolero. “Ahí empezamos a hablar con más confianza del fútbol uruguayo y le empecé a preguntar sobre su carrera. Fue una linda charla”, comentó.

En una de las prácticas jugaron al jugaron al fútbol tenis y su compañero fue Cavani. “Imaginate los nervios que tenía. Sentí que me tenía que exigir y que se las tenía que dar todas redondas. Por suerte sirvió para entrar más en confianza”, contó Méndez, quien increíblemente vivió la previa de su debut frente a Brasil con una tranquilidad que sorprendió a todos sus amigos.

"Neymar parece flaquito, pero fui a una jugada medio fuerte para querer pecharlo y ni se movió, siguió de pie. Cuanto más le pegás aún más te quiere jugar"

“Cuando entré en el túnel para calentar, sentí los gritos de la gente y ahí se me movió el piso, me puse nervioso hasta que llegó el partido y no se me fue todo, por la tranquilidad del grupo. Me dijeron que si me equivocaba no pasaba nada, que ellos se equivocan, que jugara tranquilo, que por algo me citó el Maestro”, comentó el zaguero, que en la primera jugada ante Brasil, en Londres, anticipó a Renato Augusto y entregó el balón con la seguridad que le enseñaron todos sus entrenadores.

Contra Francia sí sintió una presión interna de tener que demostrar que el buen partido que había hecho ante Brasil no era casualidad, pero volvió a cumplir con una muy buena nota y todos esos fantasmas se alejaron de su cabeza. “Cuando terminó el encuentro le pedí para cambiar la camiseta a (Olivier) Giroud y me dijo: ‘Felicitaciones por el partido. Seguí así que te esperamos pronto por Europa’. Que te diga eso un nueve del Chelsea y campeón del mundo me emocionó”, contó Méndez, el nuevo defensa de la celeste, que saltó de la selección sub 20 a la mayor y hoy vuelve al Viera.