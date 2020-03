Buenas noticias para Peñarol: recuperó a Giovanni González

Hacía muchos partidos que Peñarol no lograba desbordar. Tanto por derecha como por izquierda. También hacía varios encuentros –los primeros cuatro de Diego Forlán– que la hinchada no vivaba al equipo.

El rendimiento no cambió, fue el mismo de los anteriores compromisos, es decir, contra Jorge Wilstermann Peñarol no jugó bien. Puede servir como eufemismo para no decir que jugó mal.

Pero claro, había que ganar sí o sí y se logró de una manera muy especial.

Cuando fue –bien– expulsado a los 49 minutos Rodrigo Abascal por levantar el brazo y golpear de una manera casi ingenua –porque era obvio que se iba a venir la tarjeta roja– a un rival, todos imaginaron que a Peñarol se le iba a hacer mucho más cuesta arriba el partido, que aún estaba 0-0.

¿Por qué? Porque el equipo casi no había aparecido en el primer tiempo cuando aún contaba con 11 futbolistas.

No había mostrado gestación colectiva, las bandas no existían, Facundo Pellistri –normalmente muy activo– estaba muy apagado y solo algunas jugadas individuales de David Terans, a quien le cuesta llegar a meterse aún en el equipo de la manera que él puede, lograron inquietar a la valla adversaria y a la línea de cinco que ordenó durante todo el compromiso el técnico argentino de Wilstermann, Cristian Díaz.

Todo se complicó. Forlán, que miraba por debajo de la visera que lo resguardaba de la lluvia que iba desapareciendo, comenzó a hacer gestos desesperados y también metió mano en el equipo.

Le dio ingreso a Xisco Jiménez por Kevin Lewis. Era obvio que sobraban volantes y faltaban delanteros. Lo veían todos en el Estadio Campeón del Siglo. Y obviamente que Forlán no estuvo por fuera.

Él más que nadie tenía muy claro que ese encuentro había que ganarlo de cualquier manera, incluso sin jugar bien como viene ocurriendo desde que se hizo cargo del plantel, salvo cuando enfrentaron –y perdieron– ante Defensor Sporting por la segunda fecha del Torneo Apertura.

“Tuvimos muchas llegadas en el primer tiempo, nos está faltando el gol, pero con uno menos el equipo jugó muy bien, siempre intentó, fue protagonista y la gente alentó”, dijo el DT luego del partido en plena conferencia de prensa.

Un par de anotaciones: el fútbol es muy opinable –como todo–, pero Peñarol no jugó muy bien como explicó Forlán.

En lo que sí tiene razón es que la gente alentó como nunca desde que él se hizo cargo del equipo.

La explicación se puede buscar por el tesón que pusieron sus jugadores –más allá del flojo rendimiento en conjunto– y la personalidad que demostraron. Fue eso lo que llevó a conseguir una victoria tan necesaria como balsámica.

Porque además, llegó cuando Peñarol atravesaba una mini crisis de resultados y juego.

Uno de los temas más importantes para los aurinegros y el propio entrenador, es que recuperaron a Giovanni González.

El lateral hacía un buen tiempo que no encontraba su mejor versión. Subía esporádicamente por su lateral, marcaba de forma lenta y era superado por sus rivales en la mayor parte de los encuentros, lo que llevaba a los hinchas a ofurscarse con él.

Cada vez que se hacía de la pelota o que no podía con un rival, desde la tribuna surgía un rumor que se extendía como si fuera un grito de bronca.

Sin embargo, contra los bolivianos jugó un gran segundo tiempo. Fue clave en la jugada del gol en contra de Alejandro Melean que propició a la larga el triunfo aurinegro.

Recobró ese desborde que hizo que el Maestro Óscar Tabárez decidiera citarlo a la selección nacional en marzo del año pasado.

Pero además, mostró también una potencia física que no se le veía desde hacía un tiempo, más allá de que también corrigió en la marca.

Fue la gran figura de la noche en un equipo sin figuras. Después de él, una vez más, Kevin Dawson mostró atajadas fundamentales para salvar a su arco, incluso en el final.

La actuación de Giovanni González fue la gran noticia para Peñarol y su técnico. De alguna manera, se puede decir que lo recuperaron.