¿Uruguay se beneficia o se perjudica con la suspensión de las Eliminatorias?

Países que decretaron cuarentena para las personas que ingresen desde Europa. Fronteras cerradas. Jugadores “atrapados” en Europa. Partidos sin público. Innumerables competencias deportivas y ligas suspendidas. El mundo está conmovido por el avance del coronavirus. Y en medio de todo esto las Eliminatorias Sudamericanas que comenzaban el 26 de marzo fueron canceladas por FIFA, luego que Conmebol solicitó mediante nota a la FIFA la postergación del inicio del proceso clasificatorio para el Mundial de Catar 2022.

En este caso vale preguntarse, ¿en qué beneficia o perjudica a Uruguay la postergación del inicio del proceso clasificatorio para Catar 2022?

La recuperación de Suárez

Camilo dos Santos

A nadie escapa que, desde que se brindó la noticia de que se pueden suspender las Eliminatorias, los uruguayos pensaron en un solo nombre: Luis Suárez.

El delantero de Barcelona fue intervenido quirúrgicamente el pasado 12 de enero de una lesión de meniscos de la rodilla derecha. El club, a través del departamento de sanidad, informó que el tiempo estimado de recuperación sería de cuatro meses.

Suárez ya empezó a trotar en cinta por lo que su recuperación va dentro de lo previsto.

La probable postergación de la fecha de inicio de las Eliminatorias habilita la esperanza de contar con el máximo goleador de la historia de la celeste. Todo va a depender del tiempo, si las Eliminatorias se postergan hasta setiembre es probable que la selección vuelva a disponer de Suárez lo que sin dudas es un enorme beneficio.

El ritmo de Cavani

AFP

Otro aspecto positivo que tendría para la celeste la postergación del clasificatorio pasa por el rodaje de Edinson Cavani.

Si bien el salteño cuenta con un físico privilegiado, y cada vez que defiende a Uruguay deja su marca independientemente del momento que vive en su club, no era tenido en cuenta en la oncena titular de París Saint Germain. Edi había caído en desgracia en su club luego de su posible transferencia y una serie de desavenencias con algunas de las estrellas del plantel.

Esa tendencia se empezó a cambiar en las últimas semanas lo que redunda en beneficio de la celeste ya una posible postergación de las Eliminatorias, le permitirá a Cavani llegar con rodaje y ritmo de competencia.

Derechos de TV

Leonardo Carreño

Otro aspecto a favor de la cancelación de las dos primeras fechas de las Eliminatorias, previstas para el 26 de marzo ante Chile en Montevideo y 31 con Ecuador en la altura de Quito, es el referido a la venta de los derechos de televisión.

La Asociación Uruguaya de Fútbol es la única de las 10 asociaciones miembros de Conmebol que no negoció los partidos del clasificatorio para Catar 2022.

El llamado a precios que realizaron los neutrales de la AUF fue declarado desierto debido a que no hubo ofertas. Ante esto, los presididos por Ignacio Alonso entraron a recorrer el camino de la negociación directa, para la que tienen tres interesados: Tenfield, Mediapro y una empresa estadounidense. Ya entablaron contactos y negociaciones con la empresa Tenfield.

A escasos días del inicio de las Eliminatorias el acuerdo no se selló. Una posible postergación brindará a los dirigentes más tiempo para conseguir los US$ 23.000.000 a US$ 25.000.000 a los que aspiran.

¿En qué perjudica?

Diego Battiste

Los dos primeros rivales de Uruguay en las Eliminatorias no pasan por un buen momento. Chile y Ecuador se encuentran en un quiebre generacional.

Chile, el rival del debut, sale del trauma que genera desprenderse de la reconocida generación dorada y el recambio le está costado. Otro tanto ocurre en Ecuador.

A juzgar por el momento de ambos equipos, marzo era el momento ideal para enfrentarlos.

AFP

La roja ganó en octubre un partido luego de pasar siete encuentros sin conocer la victoria. Los chilenos terminaron en el cuarto puesto de la Copa América 2019 ganando solo dos partidos (los dos primeros de la serie ante Japón y Ecuador) luego empataron y perdieron. De los cuatro amistosos posteriores ganaron uno (el último ante Guinea), empataron dos y perdieron el restante con Honduras.

Los ecuatorianos tampoco están en un buen momento. Fueron eliminados en primera ronda de la Copa América donde integraron el mismo grupo que Uruguay contra quien perdieron 0-4 en el debut.

EFE

Los dos primeros amistosos luego de la Copa fueron con triunfo 1-0 ante Perú y 3-0 a Bolivia. Pero en octubre el equipo recibió dos goles: el primer la goleada 6-1 sufrida ante Argentina y el segundo la caída 0-1 ante Colombia en Nueva Jersey.

Así las cosas, Uruguay espera la decisión de la FIFA para conocer el escenario donde se encontrará parado el equipo de Tabárez. Por lo pronto, la postergación de las Eliminatorias alimenta la ilusión de poder contar con Luis Suárez desde el inicio. No es poca cosa.