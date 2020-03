¿En qué está la negociación de los derechos de TV de las Eliminatorias para Catar 2022?

En 22 días la selección debuta en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 ante Chile. En 22 días, los uruguayos se sentarán frente al televisor para sentir las emociones que recorren el cuerpo y que cambian el estado de ánimo. A 22 días, sigue planteado el interrogante: ¿Se podrá ver el estreno de Uruguay en el Estadio Centenario a través de la televisión?

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmaron a Referí que están encaminado todo para llevar a buen término las negociaciones por los derechos de televisión que permitirán a la AUF los ingresos millonarios con los que sustentarán el presupuesto de las selecciones y de la Asociación de los próximos cuatro años.

¿Por qué se dilató la negociación? Porque la AUF hizo un llamado abierto para los derechos para el exterior en agosto, y para Uruguay en octubre, y ambos los declaró desierto el 19 de febrero. Las ofertas que recibió no contemplaron las aspiraciones que tenía la AUF.

A raíz de esta situación, los neutrales encabezados por Ignacio Alonso abrieron una nueva instancia de negociación directamente con los interesados en adquirir los derechos.

Actualmente la AUF está negociando directamente con tres interesados: Tenfield, Mediapro y una empresa estadounidense que realizó una propuesta verbal, que aún no hicieron formal, explicaron desde la AUF a Referí.

¿Qué negocian con Tenfield? Todo el paquete, los derechos para Uruguay y para el exterior, de los nueve partidos que la selección jugará en el Estadio Centenario y que son los que pueden negociar los dirigentes uruguayos.

Con las otras dos empresas está sobre la mesa de negociación exclusivamente la venta de los derechos para el exterior.

Además, en las gestiones ingresa un apéndice menor, el streaming, por el que Movistar había ofertado, pero como la propuesta era baja, la AUF está analizando en las conversaciones con Tenfield, Mediapro y, si formaliza el tercer interesado, si esos derechos los deja para emitir a través de su plataforma AUFTV o si los incluye en el acuerdo que suscriba con los interesados.

¿En qué etapa están? Desde la Asociación explicaron a Referí que la negociación con Tenfield avanza y que se acercan hacia el acuerdo. La diferencia sigue siendo económica. “Tendremos que ceder los dos un poco más. Buscamos un contrato que nos deje conforme a las dos partes”, dijo uno de los integrantes del ejecutivo a Referí.

La AUF mantiene en reserva las aspiraciones económicas, aunque establecieron que quieren superar los US$ 18.000.000 recaudados para Rusia 2018 y lograr incrementos porcentuales similares a los que obtuvieron las demás selecciones del continente.

Según pudo conocer Referí en febrero, el resto de las federaciones del continente percibió entre un 20% o 25% por encima de las anteriores Eliminatorias por la venta de la TV. Eso indica que si la AUF vendió los derechos para Rusia 2018 en US$ 18 millones, ahora aspira a un negocio que oscile entre los US$ 22 y US$ 25 millones en su totalidad.