Suárez sonríe: trotó en la cinta y es optimista para volver antes de lo previsto

Luis Suárez sigue adelante con la recuperación de su lesión de rodilla y ya sumó los trotes a su entrenamiento, tal como se pudo ver en un video que compartió este miércoles en sus redes sociales, en el que se lo ve mientras corre en una cinta.

“Foco en el futuro”, comentó el salteño, quien sonríe mientras corre y escucha música en el gimnasio, más precisamente a la banda española El canto del loco.

El delantero fue operado el pasado 12 de enero y ese día el FC Barcelona comunicó que la recuperación del atacante tendrá un tiempo estimado de cuatro meses.

Suárez es optimista y cree que su recuperación puede ser antes de lo previsto.

“Siempre fui en contra de los pronósticos. Quiero demostrar que no son cuatro meses. Serán menos, seguro. Estoy convencido. Quiero estar cuanto antes. Veo al equipo y me dan más ganas de volver antes”, dijo el pasado viernes en una entrevista a la emisora RAC 1.

En ese sentido, Suárez contó en esa nota que la semana pasada había ido al médico que lo trata y el éste quedó “sorprendido” con sus avances. “Le daba miedo que fuera muy rápido”, señaló. “Que me dijera eso fue un día muy feliz para mí”.

El jugador uruguayo @LuisSuarez9 lleva poco más de mes y medio fuera de la canchas luego de ser operado de la rodilla derecha y en entrevista para el @FCBarcelona el delantero de 33 años habló sobre su recuperación.



“Me derrumbé con mi mujer”

Suárez también contó sus sensaciones cuando le dijeron el tiempo de recuperación que llevaría su operación.

"Fue muy triste cuando me dijeron que eran 4 meses. En la resonancia se ve una cosa y el doctor aclaró que hasta que no entrara no podía saber el grado de la lesión. Cuando el doctor me lo dijo, me hice el fuerte”, indicó.

“Pero cuando se fueron los doctores, me derrumbé con mi mujer porque no me lo esperaba”, agregó. “Enseguida cambié el chip”, señaló el delantero que confía en que volverá antes de lo previsto.

Camilo dos Santos

Hasta ahora, Suárez lleva un mes y medio en su recuperación, por lo que restarían dos meses y medio más para su retorno a las canchas.

En la selección, su ausencia se notará en los dos primeros partidos por Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 que disputará Uruguay el próximo jueves 26 de marzo en el Estadio Centenario ante Chile y el martes 31 de ese mes contra Ecuador en Quito.

A su vez, llegaría bastante justo a la Copa América de Argentina y Colombia, ya que la celeste debutará el 13 de junio contra Australia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Suárez ya había sido operado de esa misma rodilla en mayo del año pasado, pero debido a distintas circunstancias, debió pasar nuevamente por el quirófano.

Sus anteriores recuperaciones sorprendentes

En su carrera, Suárez ya tiene recuperaciones que han sorprendido por su regreso antes de los plazos establecidos.

La más recordada fue la que tuvo para el Mundial de Brasil 2014, cuando fue operado de una artroscopia de meniscos tres semanas antes del torneo. Fue intervenido el 22 de mayo de ese año y, si bien su presencia no estaba descartada para el certamen hacía difícil su presencia, sin embargo reapareció en el segundo partido de Uruguay el 19 de junio ante Inglaterra, marcando los dos goles del triunfo.

El salteño festejó uno de esos tantos junto a Walter Ferreria, el kinesiólogo de la selección, al que le agradeció por su recuperación.

Suárez también tuvo una situación similar en los días previos a la Copa América Centenario de Estados Unidos de 2016. Esa vez, jugando para Barcelona sufrió un desgarro a 10 días del inicio del torneo.

A pesar de eso fue incluido en el plantel a la espera de que pudiera jugar los encuentros de las últimas fases, Uruguay no logró superar la fase de grupos y el delantero quedó mascando bronca, recordado por sus golpes al banco de suplente al no poder entrar en el último partido de esa instancia.

En 2017 también tuvo una recuperación antes de lo estimado por un traumatismo de rodilla. El 16 de agosto la sanidad de la AUF comunicó que había sufrido una rotura parcial de cápsula posterior, que lo inhabilitaba para la participación en los partidos ante Argentina y Paraguay por Eliminatorias.

El tiempo estimado por la Sanidad del club Barcelona para su rehabilitación fue de cuatro a cinco semanas. Pero Suárez apareció aquella noche del 31 de agosto en el Centenario para jugar ante Argentina. No fue el de siempre, pero estuvo en cancha. Cinco días después, volvía a ser titular en Paraguay y anotaría el tercer gol del 4-0 final.

El último antecedente data del año pasado, cuando sufrió una lesión de menisco interno en la rodilla derecha y fue sometido a una artroscopia en Barcelona, a 38 días del debut de Uruguay en la Copa América de Brasil, el 16 de junio ante Ecuador.

Suárez estuvo en el partido despedida ante Panamá en el Centenario el 7 de junio, ingresó en el segundo tiempo, y no tuvo inconvenientes para el estreno en la Copa América, marcando un gol y dando una asistencia en la goleada 4-0 ante los ecuatorianos.