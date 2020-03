La AUF no sabe cómo sacar a los jugadores de Italia para las Eliminatorias

La Asociación Uruguaya de Fútbol se encuentra ante la compleja tarea de resolver cómo sacar de Italia a los jugadores Diego Godín, Martín Cáceres, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nahitan Nandez, Diego Laxalt y Gastón Pereiro, que fueron reservados por la selección para enfrentar a Chile y Ecuador, el 26 y 31 de marzo respectivamente, por el inicio de las Eliminatorias.

Para ser gráficos y describir la situación, el gerente deportivo de la AUF, Eduardo Belza, dijo a Referí: “Hoy no se sabe cómo traemos a Godín”.

EFE

Italia aisló a todos sus habitantes. Sesenta millones de italianos enfrentan este miércoles su segundo día "en casa" para tratar de contener la epidemia de coronavirus.

Todos los ciudadanos italianos deberán "evitar desplazamientos" y permanecer en sus viviendas, y podrán salir únicamente para ir a trabajar, al mercado o a visitar un servicio médico, informó AFP.

El gerente deportivo de la AUF, Eduardo Belza, reveló a Referí que modificó los planes de viajes de los futbolistas en tres oportunidades y que, hoy por hoy, la solución es que salgan vía terrestre por Zúrich.

“Nosotros hemos cambiado los itinerarios varias veces desde el primer día. Al principio los teníamos saliendo de Milán, pero es la primera zona que entró en cuarentena, y el problema más que nada lo tenemos con los de la zona de Lombardía. Luego pensamos sacarlos por Florencia y Turín. Y ahora por Zúrich, pero esto es porque aún no hemos tenido un pronunciamiento de la FIFA”.

Leonardo Carreño

Belza indicó que ante las dificultades que se plantean, que son comunes a varias Federaciones que en escasos días iniciarán el proceso clasificatorio para Catar 2022, espera que la FIFA tome una decisión final.

“Ante las dificultades que existen nosotros estamos a la espera de que en forma inminente digan lo que se va a hacer. Si se va a jugar o no la Eliminatoria, porque las dificultades que hay para esto son nunca vistas”.

El gerente deportivo de la AUF agregó que: “Por un tema de probabilidades parece que España está recorriendo el mismo camino que Italia. Se espera que crezcan los casos en Europa por lo que estamos lejos de esto que se resuelva en el corto plazo”.

Panorama complejo

Camilo Dos Santos

Belza señaló a Referí que habló con los clubes de Europa donde milita la mayoría de los futbolistas que defienden a la selección uruguaya: “Me dijeron que hay restricciones hasta el 3 de abril pero no sabemos mañana. Sabemos que está suspendido el campeonato en Italia".

"Ahora en España el gremio de los jugadores pidió que se suspendan todas las categorías", agregó, "a los jugadores de Italia los mandaron a la casa y están sin entrenar hasta el lunes para evitar contagios. Vemos muy complicada que esta fecha de Eliminatorias se juegue, pero necesitamos un pronunciamiento de la FIFA en este sentido”.

Frontera terrestre

AFP

El gerente deportivo de la Asociación dijo que hoy la vía de sacar de Italia a los jugadores es vía terrestre. Pero allí existe un riesgo: la disponibilidad del funcionario aduanero.

“En este caso debemos estar mirando de sacar a los jugadores que están en Italia por Zúrich, pero no sabemos si en la frontera terrestre los dejan salir. Entonces me parece que no puede quedar a expensas de un funcionario de aduana si los deja pasar o no. Y en esta situación todos los países que jugamos la Eliminatoria estamos con la misma dificultad”.

“Además –agregó Belza– las personas que llegan de esa zona las ponen en cuarentena. Ayer trascendió en Chile que los jugadores que llegan de Italia van a ser puestos en cuarentena. Entonces si varios países hacen lo mismo la competición se desvirtúa completamente. Es lo correcto desde el punto de vista sanitario que hagan cuarentena, de hecho acá las autoridades aconsejaron eso, que la gente que viene de Europa se quede unos días en la casa para ver si no se expresan los síntomas”.

¿Qué piden para salir de Europa?

Leonardo Carreño

El gerente deportivo de la AUF reveló a Referí: "Estamos averiguando en el Ministerio de Relaciones Exteriores qué documento se necesita para que los dejen salir a los jugadores de Europa".

Belza indicó que, enterados de que Getafe anunció que no se presentará a jugar ante Inter por la Europa League, pensaba pedir permiso a Inter para sacar a Godín y Vecino antes vía Madrid. Pero la disputa del partido está en duda.

"Lo más adecuado es que la FIFA se pronuncie para todas las selecciones. No puede quedar supedita a la suerte la venida de los jugadores", expresó.

El viaje a Ecuador

Diego Battiste

En la segunda fecha Uruguay debe viajar a Ecuador para medirse con la selección local el 31 de marzo. Allí los celestes abordarán dos vuelos y permanecerán en dos ciudades: Guayaquil y Quito. ¿Qué pasa con ese viaje?

“Lo tenemos planificado y está todo coordinador, la logística, la doble logística que es en Guayaquil y Quito. El vuelo, el chárter, los jugadores que se van en la madrugada luego del partido porque después de jugar volvemos al hotel, cenamos en Quito y yo me quedo con el doctor Pan con los jugadores que van saliendo de madrugada rumbo a España. Ecuador es uno de los países que más casos tiene por esta zona”, indicó Belza.

Celestes con tapaboca

AFP

Consultado sobre si los jugadores podrían viajar con tapabocas a Quito, respondió: “Vamos a extremar todas las medidas, puede ser el uso de tapabocas, el lavado permanente de manos, que es lo que destruye el virus. De esa forma podemos tener menos probabilidades, un lavado frecuente de manos, que es algo sencillo y nos cuesta hacer. Minimizar al máximo todo lo que es permanencia en espacio cerrados y con mucha gente”.

Belza concluyó diciendo: “Hay incertidumbre en todas las Asociaciones porque hablé con varios gerentes deportivos y no sabemos cómo van a salir y cómo van a venir los jugadores. Las cuarentenas que imponen algunos países también complica el tema porque a lo mejor se trae un jugador y de pronto no se puede utilizar por ese motivo. Y hablamos de cosas que pueden pasar de aquí a dos días”.

¿Qué pasa con Chile?

Chile, primer rival de Uruguay en las Eliminatorias, también tiene dificultades para el desembarco de sus principales jugadores para el partido del 26 de marzo en el Centenario.

Es que las autoridades sanitarias del país trasandino ordenaron una cuarentena de 14 días para aquellas personas que arriben al país desde España e Italia. Sin excepciones.

Ante esta situación, la Federación Chilena analiza la posibilidad de que los jugadores convocados viajen directamente desde Europa a Uruguay para evitar pasar por territorio chileno.

Claro que esto les puede llegar a servir para el primer partido, pero no podrán disponer de los jugadores para la segunda fecha.

El comunicado oficial sanitario indica: “Las personas que ingresen a territorio chileno con antecedentes de haber ingresado a territorio de los países de España e Italia, deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países.

Las personas que lleguen a Chile desde estos países serán clasificadas como "viajeros de alto riesgo" y estarán bajo vigilancia de la autoridad sanitaria chilena durante su aislamiento.