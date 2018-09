Buenas sensaciones: Los apuntes del 4-1 de Uruguay

La selección uruguaya comenzó su nuevo ciclo rumbo al Mundial de Catar 2022 con su primer amistoso tras Rusia 2018, el cual superó en gran forma con un triunfo por 4-1 ante México en Houston, Estados Unidos, el pasado viernes.

Fue un partido que tenía la particularidad de que en el banco de la celeste no estuvo Óscar Tabárez y su lugar fue ocupado por Fabián Coito, quien dirigió de forma interina. En ese aspecto, la expectativa estaba puesta en si el entrenador de la sub 20 uruguaya iba a jugar como suele hacerlo con sus equipos, con más propuesta, o si se iba a adaptar al estilo del Maestro.

Además, se esperaba la presencia de Gastón Pereiro y Jonathan Urretaviscaya como titulares, lo que finalmente ocurrió, jugando desde el arranque en un equipo en el que no estuvo Edinson Cavani, quien no fue convocado para el encuentro por fecha FIFA.

Uruguay hizo un gran desgastse ofensivo para recuperar pelotas en la salida rival. Cuando tuvo la pelota, tocó por las bandas y tuvo llegadas, ya sea con centros altos o rasantes.

En el debe quedaron algunas fallas defensivas, las que llevaron a que Muslera respondiera en gran forma y tuviera una gran actuación. Además, se cometieron dos penales en jugadas muy parecidas, con llegadas con pelota controlada por la derecha en la que los marcadores –primero Bentancur y luego Cáceres– quedaron mano a mano con los delanteros. De todas formas, el balance es claramente positivo y quedaron varias conclusiones para tener en cuenta en el futuro.

1 Muslera

Una noche brillante

El arquero sacó todo lo que le llegó y despejó las dudas que habían quedado sobre él en el Mundial de Rusia, tras el gol que le hizo Antoine Griezmann en el que falló al rechazar la pelota. En Houston, Muslera redondeó una actuación casi perfecta, que no lo fue solo por el gol que recibió de penal. De todas formas, tuvo su revancha y tapó la segunda pena máxima que tuvieron los norteamericanos. Además, realizó buenas intervenciones, salvando varios remates de peligro desde dentro del área y con una atajada extraordinaria luego de una chilena, en la que se estiró lo más que pudo y con la punta de los dedos rechazó el remate que dio en el travesaño.

2 Pelota quieta

Carta de triunfo

Uruguay volvió a mostrar una de sus armas ofensivas por excelencia: la pelota quieta. El primer tanto llegó por esa vía con un gran centro de Urretaviscaya –que tuvo muy buenos cobros de faltas– en el que Josema Giménez ganó claramente por arriba para poner el 1-0. El zaguero celeste y su compañero Diego Godín hicieron valer su altura en cada envío al área rival, ante una defensa mexicana que fue muy débil en ese rubro. La selección también estuvo efectiva en las ejecuciones de faltas directas, como el tiro libre que ejecutó de gran forma Luis Suárez para el gol del 2-1, y también en el penal que el salteño anotó en forma exquisita al picarla.

3 Suárez infernal

Hizo lo que quiso

“Que está gordo, qué no…” Al salteño poco le importaron los comentarios sobre su forma y se despachó con una actuación para el recuerdo. Empezó un tanto confuso, con una dura entrada que le valió la amarilla, pero luego se recuperó y cerró una noche inolvidable. Hizo el gol de tiro libre para el 2-1 con una brillante ejecución. Luego, le hicieron el penal que convirtió en el 3-1 picándola como “el Loco” Abreu. En el segundo tiempo, como si no alcanzara lo que había hecho, asistió de rabona para que Pereiro pusiera el 4-1. Así, Suárez dejó la cancha muy aplaudido, fue MVP del encuentro y llegó a 55 goles como máximo anotador histórico de la selección.

4 Pereiro y Urreta

Aprovecharon

Ambos jugadores finalmente tuvieron una buena oportunidad para mostrarse y le sacaron provecho. Pereiro, en su segundo partido, marcó el gol del 4-1. El volante, que no fue al Mundial, no se destacó en el comienzo del encuentro, pero en el complemento, con una posición más cercana del área rival, tuvo una mayor participación y de esa forma llegó a su tanto. Urreta, en tanto, tuvo mayor participación en el primer tiempo, ubicado en la derecha del ataque. El punta, que sí estuvo en Rusia 2018 pero tuvo pocos minutos, demostró su velocidad por la punta derecha y también que ha mejorado con la pelota quieta, siendo uno de los encargados de cobrar faltas.

5 Buenas actuaciones

En líneas generales

El rendimiento de la selección uruguaya tuvo buenas calificaciones, con algunos destaques. Muslera fue uno de ellos. En la defensa, Godín y Giménez estuvieron bien, y quizás en las bandas fue donde más estuvieron complicados. Laxalt respondió bien pero Cáceres tuvo más dificultades. En el medio, Vecino levantó su rendimiento con respecto a lo que mostró en Rusia, mientras que Torreira fue aceptable, sin participación ofensiva, y Bentancur tuvo buenas y malas. En la parte ofensiva, Urreta estuvo muy activo y aplicado, mientras que Pereiro levantó en el segundo tiempo. Y Suárez se llevó todos los aplausos, en un partido que será recordado.