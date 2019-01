Buenas ventas de Valdez en Durazno

El pasado martes 22, Valdez realizó su venta mensual en local Liga de Trabajo de Molles en Durazno con ventas que fueron muy ágiles.

Alejandro Nuñez, martillero de Valdez y Cía, informó a El Observador que en una jornada muy calurosa, las ventas transcurrieron de muy buena manera.

“Fueron rápidas y faltó ganado”, dijo.

Las vacas de invernada promediaron US$ 451, los terneros US$ 323 y las vaquillonas US$ 327.

Este jueves en Ansina

El jueves 24, Valdez realizará su tradicional venta mensual en el local Ansina, en Tacuarembó. Se estarán rematando 400 vacunos y 400 lanares.

En lo que será la oferta de ganado, entrarán a pista 120 vacas de invernar y preparadas con 20 gordas; 110 terneros y novillos de un año y medio a dos años y medio; 80 terneras y vaquillonas de uno a dos años y medio; 60 piezas de cría y vientres preñados y 30 manufacturas con 10 toros.

Entre los lanares se ofrecerán ovinos de abasto y campos entrando corderos, borregos y ovejas. La firma destaca especialmente un lote de 150 borregas Corriedale para encarnerar y a los carneros Ile de France.

Las ventas serán con 30 y 90 días, comenzarán después de la hora 15, estarán financiadas por el Fideicomiso de Garantía Un Siglo y se transmitirán en vivo y en directo por Valdez TV.

Por más detalles de las ventas, contactarse con Sergio Techera al 099 832 109 o con Mario Dos Santos al 098 827 627.

La información completa la encuentra en www.valdez.com.uy.