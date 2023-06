Bustillo: la "tristísima realidad" del Mercosur y la política de Lula que tuvo "alguna cosa cuestionable"

El canciller Francisco Bustillo pintó un panorama poco optimista en materia de inserción internacional durante su extensa comparecencia este miércoles ante la comisión de Asuntos Internacionales del Senado. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores refirió a sus casi nulas expectativas de concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y de que se firme el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, al tiempo que describió la influencia que la gestión del brasileño Lula Da Silva pueda tener en diversas tratativas.

Bustillo comenzó diciendo que el reciente mensaje desde China "no fue un sí o un no a un TLC, sino que nos hicieron saber que habían tomado nota de lo expresado por el presidente Lula en ocasión de la visita al presidente Lacalle Pou, respecto a que también a Brasil le podría interesar, una vez culminadas las negociaciones con la Unión Europea, avanzar en un acuerdo Mercosur-China".

Su exjefe de Gabinete y negociador jefe en dichas conversaciones, Fernando López Fabregat, arremetió contra la premisa de que "fue en vano lo realizado y que tal vez se dañó la relación con los vecinos". El actual embajador ante Alemania sostuvo que "lo hecho enriquece al Uruguay y a su recurso humano negociador", y aseguró que la administración estuvo "más que a la altura de los acontecimientos para enfrentar una conversación realmente sofisticada con una contraparte china con la que existen notorias asimetrías".

El canciller Bustillo adelantó en tanto que esperan concretar "antes de fin de año" una visita del presidente Luis Lacalle Pou al mandatario chino Xi Jinping. Ante una consulta del senador frentista José Carlos Mahía, respecto a cómo continuarían las tratativas, respondió en "forma realista" que "no es algo sencillo".

"Va a depender mucho de los próximos acontecimientos internacionales, (...) no solo de los éxitos o no del propio presidente Lula que, en materia de política internacional, ha tenido alguna cosa cuestionable, y también va a depender mucho del liderazgo que pueda exhibir él en favor, en este caso, de un eventual acuerdo con China", declaró ante los senadores.

EVARISTO SA / AFP

Luis Lacalle Pou y Lula Da Silva

El mandatario brasileño fue cuestionado en las últimas semanas –por el propio Lacalle Pou y por el chileno Gabriel Boric– por conminar a la Venezuela de Nicolás Maduro a contrarrestar con su propio relato la "narrativa construida" sobre el país carbeño, mientras que días atrás había atribuido a Ucrania el mismo nivel de responsabilidad que Rusia en el conflicto sobre la Europa oriental.

Bustillo reiteró que "la expectativa hoy está en torno a los próximos pasos que dé Brasil", en especial por el "prestigio que ha logrado o ha dejado de lograr".

El canciller insistió en que los socios del Mercosur "no quieren nada de nada y esa es la tristísima realidad". "Pero no solo con Uruguay, no quieren nada con nadie, en un caso por imperio de Argentina, en otro caso por Brasil y en otro por Paraguay".

Ante la consulta del senador Mario Bergara sobre la expectativa de que "mueva Brasil" para concretar la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea –sobre la que avanzó la anterior administración pero que frustró el lobby europeo–, Francisco Bustillo afirmó que "eso depende de si creemos en Lula o no".

"Lula nos manifestó que efectivamente estaba la voluntad de Brasil de avanzar primero con la Unión Europea y luego con China. (...) Y además, es lo que le manifestó también a China. ¿Creemos en Lula? Si creemos en Lula, entonces, la expectativa la tenemos", comentó el canciller uruguayo.

En esta línea, y pese a que la presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea abría una ventana de expectativa, Bustillo admitió que si tiene que "pasar raya", diría: "No soy optimista, por lo menos en el corto plazo, y quizás mediano, de que se vaya a suscribir el acuerdo". El canciller relató que el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, trasladó su "desazón" por "no lograr culminar el acuerdo", al tiempo que concluyó: "Lo que se respira de parte de los distintos países (europeos) es que es muy difícil que se logre".

Hoy también "hay países europeos que no están a favor del acuerdo" y "esa es la triste realidad", cerró.

"Acuerdo nacional" sobre el Mercosur

Fiel a la línea defendida por las últimas administraciones, llamó a modernizar el Mercosur. "Creo que está llegando el momento de que haya un acuerdo nacional –o lo que fuera– para considerar nuestra posición respecto de esta imposibilidad de avanzar, ya no con Acuerdo del Transpacífico o con China, sino en cualquier materia en lo que refiere a inserción internacional", declaró y opinó que "estamos siendo rehenes de otros actores que no han mostrado el más mínimo interés en avanzar con nadie".

"En algún momento todos vamos a tener que poner las barbas en remojo y pensar seriamente qué hacemos", lamentó. Bustillo repasó que los problemas en Argentina "se reflejan en la sustitución de importaciones de los años setenta", mientras que "Brasil ha sido históricamente proteccionista, con un mercado propio" que "no necesita de nadie", y Paraguay "a duras penas" ha llegado a un "mercado cautivo al que le exporta casi el 70 % de la producción".

"No tienen las necesidades del Uruguay; esa es la triste realidad. Algún día tendremos que encarar este tema y decir: 'Señores, ¿qué vamos a hacer con el Mercosur?'. No estoy planteando que nos tengamos que ir; quizás podamos cambiar el estatus del Mercosur. En fin, caben todas las posibilidades; no me va a corresponder a mí porque además son decisiones que me trascienden, pero creo que algún día va a haber que encarar seriamente qué se hace con este Mercosur", concluyó.