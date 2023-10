Byung-Chul Han: “La narración se convirtió en una herramienta más del capitalismo”

Byung-Chul Han es un filósofo de origen coreano que vive en Alemania desde los 22 años. Ya cumplió 64 y acaba de publicar un nuevo libro llamado La crisis de la narración. El profesor de Filosofía de la Universidad de las Artes de Berlín es autor de numerosos libros sobre los nuevos paradigmas de la sociedad digital.

Su primer gran éxito fue hace 13 años con un breve ensayo titulado La sociedad del cansancio en la que profundiza su visión de cómo el uso intensivo de dispositivos móviles y computadores genera la autoexplotación y no solo el sometimiento a los dueños del capital.

En La crisis de la narración, recientemente presentado en Berlín, Byung dice que “Toda acción transformadora del mundo se basa en una narración. El storytelling, por el contrario, no conoce más que una sola forma de vida, que es la consumista. El término sajón storytelling no es solo contar historias sino atrapar al lector con su trama.

Según Byung las narraciones crean lazos, lo que nos conecta, vincula y se fundan las comunidades y las identidades culturales. “Sin embargo hoy, cuando todo se ha vuelto arbitrario y azaroso, el storytelling se ha convertido en un arma comercial que transforma la narración en una herramienta más del capitalismo, propagándose en medio de la desorientación y la falta de sentido característicos de la sociedad de la información”.

En su crítica a la sociedad en la que vivimos “Narración e información son fuerzas opuestas. El espíritu de la narración se pierde entre las informaciones que convierten a los individuos en consumidores, solitarios y aislados, consagrados a instantes, con el objetivo de incrementar su rendimiento y su productividad”.

El filósofo coreano llegó a la Universidad de Friburgo, en Alemania, tras estudiar en su país en la Universidad de Seúl. Con apenas 22 años se tomó mucho tiempo para familiarizarse con el idioma del filósofo Martin Heidegger, en cuyo pensamiento abrevó y fundó su tesis doctoral.

Suele decir que escribe a diario pero que se hace tiempo para cuidar sus plantas y tocar música clásica en el piano y pese a declararse enemigo de la autoexplotación, publicó más de una decena de libros en los últimos 13 años, que son traducidos a más de 30 idiomas. Las charlas Ted de Byung-Chul Han lo convierten en un rock star de la filosofía.

El este nuevo libro afirma que “Solo la narración nos eleva y nos une a través de una historia común de experiencias transmisibles que hacen significativo el transcurso del tiempo, aportando un poder transformador a la sociedad. La narración es la única que puede congregarnos alrededor del fuego para darnos sentido”.

Sin embargo, el filósofo que duerme de día y suele escribir en la noche unas pocas frases, advierte que la sociedad está sumergida en “una crisis narrativa con tiene vastos antecedentes”.

Wikimedia Commons

Cada vez que aparece en público pone en evidencia su paciencia oriental forjada con el pensamiento de Heidegger, que fue rector de la Universidad de Friburgo -donde Byung estudió- en 1933 con el auge del nazismo. El filósofo no solo aceptó el cargo sino que se afilió al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, fundado y dirigido por Adolf Hitler.

Esa etapa controversial de Heidegger no fue impedimento para que influyera en pensadores con visiones opuestas de la política como Jean Paul Sarte, Jacques Derrida o Michael Foucault, de quien Byung también es estudioso.

El coreano afincado en Berlín no abusa de los teléfonos móviles y practica una vida lenta. Lo puede hacer por el éxito que tiene pero, según él, es producto de su concepción de la existencia. Cree que el camino de la sociedad es equivocado.

“El ser humano vive al revés, va en sentido contrario. Es violento, destruye el medio ambiente, se comporta como las bacterias, que matan a quien deben su vida. Ningún animal es violento con la naturaleza, solo el hombre lo es, perturba aquello a lo que debe su vida. Es decir, va al revés. ¿Y cómo se puede escapar de esta vida al revés? Viviendo al revés”, le dice Byung al periodista Joseba Elola en un extenso diálogo publicado por El País de Madrid.

En La crisis de la narración, Byung sostiene que en la actualidad no es posible discernir entre la narración y la publicidad. Pone como ejemplo que las personas hacen marketing de su vida en las redes y los políticos lo hacen con las ideas. Se vale de una modificación del storytelling que es el storyselling; o sea, vender a través de las historias contadas.

Desde ya, el filósofo no se excluye: “Caemos en ello todos, políticos, periodistas, usuarios de redes. Proliferan las pequeñas historietas sin profundidad, los chismes para impactar en el momento, de ahí la crisis de la narración”.

Elola cuenta que esta charla con el filósofo fue cara a cara, cosa que Byung no daba desde 2014 y que fue con traductor al alemán mediante. La cita fue en el cementerio de St. Andrews de Berlín, un espacio de árboles centenarios en el que reposan, entre otros muchos, los restos de los hermanos Grimm y es cerca de la casa del coreano.

La conversación comenzó por el beso violento a la capitana del equipo femenino de fútbol de España, Jenni Hermoso. “Si pienso filosóficamente sobre el beso- dice Byung-, eso no fue un beso, porque él la besó y ella no, eso es violencia. Pero el problema es que todo este movimiento Me Too era bueno. Ir contra la violencia sexual es bueno. Pero ahora este movimiento contra la violencia sexual se ha convertido en violencia. Ha destruido el eros, ha destruido la seducción. Conozco a muchas actrices, muy independientes, y a muchas feministas que rechazan este Me Too porque destruye la seducción”.

Luego, apunta: “La gente ahora camina con los oídos tapados. Como yo no me oriento bien espacialmente, cuando voy a algún sitio, pregunto a la gente dónde está cierta calle, pero tienen los oídos taponados por los auriculares. No pueden oír y eso significa que están desconectados del mundo, del otro, solo se oyen hablar a sí mismos, involucrados en su ego”.

Afirma también que la libertad individual está en crisis: “Ya lo decía Marx, esa libertad individual es la astucia del capital. Creemos que somos libres, pero en el fondo producimos, aumentamos el capital. Es decir, el capital utiliza la libertad individual para reproducirse. Eso significa que nosotros, con nuestra libertad individual, solo somos los órganos sexuales del capital. Bajo la compulsión del rendimiento y la producción –añade-, no hay libertad posible. Me obligo a producir más, a rendir más, me optimizo hasta la muerte, eso no es libertad”.

Dice que escribe poco. “Soy extremadamente perezoso, trabajo en el jardín la mayor parte del tiempo y toco el piano. Y luego quizá me siento en mi escritorio durante una hora. A lo mejor escribo tres frases al día, que luego se convierten en un libro. Pero yo no intento escribir, no. Yo recibo pensamientos”.

Han espera a que le lleguen las palabras. “Las que están en los libros no son mías. Recibo las que me visitan y las copio. No reivindico la autoría de mis libros y por eso las palabras que están en ellos son más sabias que yo. Por lo tanto, tienen que entrevistar a mis libros, no a mí. Yo soy un idiota”.

Además de Seúl y Friburgo, Byung también cursó estudios de Filosofía en París, y tuvo de profesor a Jacques Derrida, pero dice que sus pensadores de referencia son Emmanuel Lévinas, Walter Benjamin y Simone Weil, que ahora habita en él. “Simone Weil se ha mudado dentro de mí hace poco y me habla todo el tiempo, esto no es coincidencia porque murió el 24 de agosto, hace 80 años. Ella sigue viva y me habla, mantengo un diálogo interior con ella. Me siento como una reencarnación de Simone Weil”.