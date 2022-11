Cabildo Abierto apoya un planteo del FA que haría insostenible la reforma jubilatoria

El senador frenteamplista Óscar Andrade anunció esta semana en el Parlamento que la oposición propondrá un aditivo en el proyecto sobre reforma jubilatoria que establecerá que cada trabajador tendrá el derecho, al momento de su retiro, de que se le calcule su haber jubilatorio por el actual sistema o por el nuevo régimen, y así poder elegir el que le resulte más favorable.

“No tendrán problema en votar esto quienes sostienen que no se rebajan las jubilaciones” ironizó el legislador, en referencia al oficialismo. La ironía era clara. A su juicio, esto permitiría resolver fácilmente la gran discusión sobre si con la reforma aumentará el monto jubilatorio -como dice el gobierno- o, como dice la izquierda, lo reducirá.

La propuesta de Andrade es que cada trabajador pueda optar al momento del cálculo y comparar, en condiciones idénticas, la tasa de adquisición (que propone la reforma) con la de reemplazo (que se cobra actualmente). “Estamos convencidos de que, en condiciones idénticas, la reforma rebaja”, afirmó.

Su planteo generó la adhesión inmediata de los liderados por Guido Manini Ríos. . “En lo que hace a Cabildo Abierto, puedo afirmar que no existe ningún inconveniente en aceptar una solución de esa naturaleza”, le respondió este miércoles su colega Guillermo Domenech, durante la sesión de la comisión especial que analiza el tema.

Andrade le tomó allí mismo la palabra. “De ser así, estarían los votos porque con Cabildo Abierto somos mayoría”, remarcó el senador comunista al celebrar la postura de su colega. “La solución está puesta arriba de la mesa y la podremos anunciar con muchísima alegría. Las palabras que se dicen aquí, seguramente no retrocederán”.

En diálogo con El Observador, Domenech coincidió con la reflexión de Andrade. “Entiendo que si los cálculos del gobierno son exactos y el nuevo régimen es más beneficioso, no deberían tener inconveniente” dijo, en referencia a la Torre Ejecutiva. “Si de buenas aceptamos que será mejor que el régimen vigente, me parece que no debería haber problema”, insistió.

Haciendo fe en los cálculos

En el Frente Amplio, Andrade sostiene que las proyecciones del Ejecutivo presentadas esta semana para respaldar las ventajas de la reforma comparan edades distintas y distintos años de aportes. (60 y 65 años). “Comparan lo que no es comparable”, señaló. “Todo el mundo sabe que hoy a los 65 años, dado que se incorpora un 3% por cada año de retiro que se posterga, la tasa de reemplazo es distinta”, apuntó.

Una visión en la que también coinciden los cabildantes. “Para ser honestos, nosotros no tenemos elementos para controvertir esos cálculos”, indicó Domenech, en referencia al informe del gobierno. Tampoco para confirmar si son correctos.

En el Poder Ejecutivo se tomó nota de que una alianza entre cabildantes y frenteamplistas lograría sacar adelante una propuesta que a nivel oficial se considera impracticable y que, en los hechos, dinamitaría el sustento y la propia base de la reforma jubilatoria. Una reforma que, recuerdan, fue firmada por los dos ministros designados por Cabildo Abierto.

Hay diferencias, y habrá más

Durante las sesiones de la comisión los representantes de Economía y de Trabajo no se tomaron demasiado en serio el planteo, al pensar que se trataba de un mero enunciado retórico. “Me gustaría que explicaran cómo harían para aplicarlo”, dijo una fuente de la Torre Ejecutiva.. “Deberían pensarlo”, ironizó.

Consultado por El Observador Rodolfo Saldain, expresidente de la comisión de expertos que diseñó la reforma, se limitó a explicar los posibles efectos del planteo. Además de su insostenibilidad, el abogado sostuvo que la propuesta haría pervivir los “privilegios” de determinados sistemas -como lo que sucede en la Caja Militar- que nadie en la sociedad uruguaya querría mantener.

Domenech se ha venido alternando con su correligionario Raúl Lozano para asistir a las sesiones de la comisión especial que viene analizando el tema en el Senado. Allí tuvieron en los últimos días varios gestos que evidenciaron una intención de desmarcarse del texto.

“Este proyecto de ley es del Poder Ejecutivo, no es de Cabildo Abierto” expresó Domenech el miércoles, ante duros cuestionamientos que el texto de la reforma mereció por parte de una delegación de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Todo esto pese a que el proyecto final fue definido en una reunión con toda la coalición. “Cabildo ha tenido diferencias con este proyecto y seguramente tendremos otras, que seguramente debatiremos en el momento oportuno”, precisó el senador.

Ánimo constructivo

Cabildo Abierto viene analizando en su interna el proyecto de reforma, sin llegar todavía a una opinión definitiva. Mientras tanto, sigue insistiendo ante sus socios para que el proyecto incorpore la larga lista de reclamos que la formación ha efectuado. Todo, según había dejado en claro Manini Ríos, con un “ánimo constructivo” y dijo que sus planteos lejos están de querer “distorsionar” el texto.

El más reciente reclamo de los cabildantes es que la reforma “no toque la Caja Notarial”. Manini reclamó por su parte personalamente la eliminación de la condición “hereditaria” de las pensiones reparatorias otorgadas a los expresos políticos víctimas del terrorismo de Estado.